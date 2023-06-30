В Петербурге проходит Международная неделя балалайки

Фото: istockphoto.com/Sergei Pivovarov
Она продлиться в городе по 2 июля
В Санкт-Петербурге с 27 июня по 2 июля проходит Международная неделя балалайки, в рамках которой на этих выходных состоится уличный фестиваль «Русское чудо», где своё мастерство продемонстрируют лучшие балалаечники города.
Отмечается, что в концертной программе фестиваля можно будет услышать ведущие петербургские коллективы: «Бис-Квит», «Квинтет четырех», ансамбль «Эссе-квинтет», «Балалайка Jam» и другие.
При этом, само мероприятие состоится в Александровском парке.
До этого в Санкт-Петербурге в ночь на 30 июня в рамках шоу «Поющие мосты» Дворцовый мост развели под вьетнамскую национальную музыку, тематический плейлист которой подготовили к 100-летию прибытия революционера Хо Ши Мина в Петроград.
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«Неделя балалайки объединяет петербургские музыкальные коллективы и профессионалов из других стран. Раз в год все с удовольствием собираются вместе, общаются, делятся опытом», — приводит «Петербургский дневник» слова заслуженной артистки России Ирины Смолиной.
При этом, само мероприятие состоится в Александровском парке.
До этого в Санкт-Петербурге в ночь на 30 июня в рамках шоу «Поющие мосты» Дворцовый мост развели под вьетнамскую национальную музыку, тематический плейлист которой подготовили к 100-летию прибытия революционера Хо Ши Мина в Петроград.
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Мелисса Тимофеева