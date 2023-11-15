В Петербурге пройдёт бесплатный концерт в рамках Культурного форума

Фото: istockphoto.com/disqis
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади 16 ноября состоится бесплатный концерт в рамках Культурного форума.
Отмечается, что мероприятие будет в честь открытия Форума объединенных культур.
Перед зрителями выступят The Hatters, Zivert, Dabro и другие известные исполнители.
Читайте также:
Парк «Захарово» в Одинцове приглашает на «День Рождения Деда Мороза»
Литературно-музыкальный салон «Пред вечной красотой» состоится в Волоколамске
В Мытищах прошел концерт «В мире музыкального ансамбля. От барокко до джаза»
Перед зрителями выступят The Hatters, Zivert, Dabro и другие известные исполнители.
«Сцена 44 м в длину с подогревом. Сценическое пространство будет оснащено 48 пиротехническими «горелками», большими экранами сложной конфигурации и единым светодиодным экраном шириной 56 м», – рассказали в беседе с «Петербургским дневником» организаторы шоу.При этом, зрителей начнут запускать с 17:00, а сам концерт начнётся в 18:00.
Читайте также:
Парк «Захарово» в Одинцове приглашает на «День Рождения Деда Мороза»
Литературно-музыкальный салон «Пред вечной красотой» состоится в Волоколамске
В Мытищах прошел концерт «В мире музыкального ансамбля. От барокко до джаза»
Мелисса Тимофеева