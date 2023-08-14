В Петербурге пройдёт фестиваль «ДачаФест»

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«Дача Громова – уникальное место и не только с архитектурной точки зрения. Дача исторически была эдаким бриллиантом острова, то есть местом, где проходили лучшие творческие мероприятия, где люди росли духовно. Мы продолжаем эту традицию, поэтому «ДачаФест» направлен на объединение всех творческих сил молодежи», – приводит «Петербургский дневник» слова директора подростково-молодежного центра «Петроградский» Полины Грудининой.
Отмечается, что вход на фестиваль будет свободным.
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