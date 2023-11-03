В Петербурге пройдёт «Праздник Новогодней елки»

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В Санкт-Петербурге начинается подготовка к новогодним праздникам, а в Ледовом дворце с 22 по 29 декабря пройдет «Праздник Новогодней ёлки». Об этом рассказали в Комитете по культуре города.
Ранее сообщалось, что жителей микрорайона Кашира приглашают поучаствовать в Новогодней ярмарке, которая откроется 1 декабря и будет работать до 7 января в Городском парке Каширы. Жители микрорайона смогут прогуляться по парку, присмотреть подарки родным и близким, да и просто погрузиться в волшебную атмосферу зимней сказки.
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Мелисса Тимофеева