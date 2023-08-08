В Петербурге пройдёт выставка современного вооружения на корабле «Иван Грен»

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
«На борту корабля будет показана выставка современного вооружения, а также военные трофеи. Расскажут про военно-морской флот России и его славную историю, достижения современности. Планируется, что потом корабль пройдет до Калининграда и посетит порты Мурманской области», – рассказали в беседе с «Петербургским дневником» в пресс-службе ВМФ.
Сообщается, что корабль будет стоять на одной из центральных набережных и пробудет в Петербурге до 16 августа, после чего посетит порты других городов.
Десантный корабль «Иван Грен» в рамках акции «Сила в правде», которая стартовала 22 августа, совершит поход по Северному морскому пути, посетит города и посёлки Крайнего Севера и российской Арктики.
Читайте также:
Арт-выходной «Праздник Изразца» пройдёт в Зарайском кремле
В Воскресенске состоится программа «Империя ремесел»
В Луховицах проведут молочный фестиваль