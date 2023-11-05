В Петербурге скончался искусствовед Аркадий Ипполитов

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В Cанкт-Петербурге скончался Аркадий Ипполитов — искусствовед, писатель, исследователь Италии. Об этом в своем Telegram сообщила главный редактор газеты The Art Newspaper Милена Орлова.
Несмотря на то, что главным городом для Ипполитова всегда оставался Петербург, в культурной жизни которого он принимал самое непосредственное участие, искусствовед много работал также и в Москве. Как пишет «Фонтанка», среди самых известных его проектов — выставки художников Джексона Поллока и Мориса Эшера, «Дворцы, руины и темницы. Джованни Баттиста Пиранези и итальянские архитектурные фантазии XVIII века» в Эрмитаже, «ROMA AETERNA. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Третьяковской галерее, а также выставка работ Михаила Врубеля в столице.
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