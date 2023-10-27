В Петербурге состоится презентация книги девушки, боровшейся с меланомой

Фото: istockphoto.com/VinokurovYury
Здесь же состоится и выставка картин матери Ульяны Яны Соловьевой.
«Выставка посвящена выходу книги моей дочери Ульяны Шкатовой. Книга называется «Небо для Ульяны», она создана на основе её блога. Ульяна была художником, а небо было главной темой её творчества. Ульяна мечтала о своей выставке, но помешал COVID-19. Спустя полгода после её ухода мы с её мужем Сашей организовали выставку её картин», – поделилась с «Петербургским дневником» Яна.
Она отметила, что пообещала дочери ещё при её жизни издать о ней книгу под её авторством. Яна добавила, что два года работала над изданием произведения.
Читайте также:
В Софрино впервые за 50 лет отремонтировали библиотеку
В Звенигороде пройдет мастер-класс по росписи сумок
В Ивантеевке появится вторая модельная библиотека