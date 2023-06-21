В Петербурге состоялась премьера фильма о триатлоне

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Фильм снял режиссёр и оператор Егор Астахов
В петербургском кинотеатре «Аврора» прошёл показ фильма о триатлоне режиссёра и оператора Егора Астахова.
В создании картины участвовали триатлет и тренер Георгий Кауров, спортсмен-любитель участник международных соревнований на ультрадистанциях Михаил Ковальчук и участница Олимпийских игр, чемпионка России по триатлону Анастасия Абросимова.
Ранее сообщалось, что во время звукового шоу «Поющие мосты» в ночь на 22 июня в Санкт-Петербурге прозвучит знаменитая композиция «Катюша». При подготовке плейлиста ко Дню памяти и скорби были использованы фрагменты первой части Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, архивные записи Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, а также инструментальные версии песен «На безымянной высоте», «Три танкиста», «Прощание славянки», и другие легендарные композиции.
«Мне бы хотелось, чтобы люди, посмотрев этот фильм, не боялись ставить перед собой цели. Когда люди проходят такие дистанции в формате тренировки, они и в жизни преуспевают больше. Именно поэтому фильм мне кажется актуальным не только для спортсменов и любителей, но и для всех зрителей», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Астахов.
Ранее сообщалось, что во время звукового шоу «Поющие мосты» в ночь на 22 июня в Санкт-Петербурге прозвучит знаменитая композиция «Катюша». При подготовке плейлиста ко Дню памяти и скорби были использованы фрагменты первой части Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, архивные записи Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, а также инструментальные версии песен «На безымянной высоте», «Три танкиста», «Прощание славянки», и другие легендарные композиции.
Мелисса Тимофеева