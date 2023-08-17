В Петербурге стартовали съёмки сериала «Берлинская жара»

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Известно, что в сериале планируется восемь серий.
«Проект не только рассказывает о работе наших учёных и нашей разведки в самом кратере нацизма в Берлине, но также ставит серьёзные вопросы человечности, мужества, патриотичности и, конечно же, подлинной любви», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» продюсер Дмитрий Пристансков.
Отмечается, что в проекте принимают участие такие артисты, как Гела Месхи, Алексей Филимонов, Анна Пескова, Андрей Мерзликин, Егор Бероев и др.
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