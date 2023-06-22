В Петербурге установят мемориальную доску в честь Ленинградского рок-клуба

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«В этом здании 7 марта 1981 года открылся Ленинградский рок-клуб», — передаёт «Петербургский дневник» надпись на будущей мемориальной доске.
Ранее сообщалось, что во время звукового шоу «Поющие мосты» в ночь на 22 июня в Санкт-Петербурге прозвучит знаменитая композиция «Катюша». При подготовке плейлиста ко Дню памяти и скорби были использованы фрагменты первой части Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, архивные записи Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, а также инструментальные версии песен «На безымянной высоте», «Три танкиста», «Прощание славянки», и другие легендарные композиции.