В Подмосковье 1 июля пройдёт фестиваль керамики «Гжельфест»

Фото: Минкульт МО
В программу включили экскурсии в музейно-выставочный центр «Дом Салтыкова», знакомство посетителей с экспозицией Раменского историко-художественного музея и фотовыставкой «Гжель. Два фотографа ушедшей эпохи».
Будут работать керамический маркет и гастрономическая ярмарка. Состоятся мастер-классы по росписи керамики и гончарному искусству. Для детей подготовлена игровая программа «Разноцветье».
Фестиваль начнётся в 14 часов по адресу: Речицы, ул. Художника, д. 1В, МВЦ «Дом Салтыкова».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Клину стартовал IX Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского.