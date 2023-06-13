В Подмосковье 17 июня состоится семейный фестиваль «7яФест»

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17 июня в 11:00 на территории музея «Княжий Двор» в Павловском Посаде пройдет VII региональный семейный фестиваль «7яФест», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Всех гостей мероприятия будет ждать развлекательная программа: конкурсы, семейные игры, выставки, квесты, аквагрим для маленьких гостей, семейные фотозоны. А также, для гостей подготовлена концертная программа.
Сообщается, что все активности для детей и взрослых будут доступны бесплатно. Вход на мероприятие свободный.Ранее сообщалось, что в Дубне 24 июня пройдёт фестиваль национальных культур и традиций Сабантуй. Подробнее об этом читайте в нашем материале.