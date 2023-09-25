В Подмосковье более 2 тысяч гостей посетили фестиваль «День пареной репы»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В рамках праздника гостям были представлены необычные блюда из репы, капусты, моркови и других овощей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Гости могли увидеть, попробовать такие блюда как: суп-пюре из репы с тыквой, каша в тыкве, морковь с имбирём и тарталетки из капусты.
Кроме того, для гостей фестиваля была подготовлена праздничная программа и ярмарка.
Фестиваль «День пареной репы» проводится в Павловском Посаде с 2018 года.
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