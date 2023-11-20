В Подмосковье для туристов подготовили большую культурную программу

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Для жителей и гостей региона в зимний период подготовлена обширная программа. Об этом сообщил министр культуры и туризма Василий Кузнецов.
В рамках программы «Зима в Подмосковье» для туристов будут задействованы парки, театры, музеи, дома культуры, а также площадки для спортивных активностей.
Также горнолыжки расположены Химках, Истре, Сергиевом Посаде, Подольске, Наро- Фоминске, Серпухове, Ленинском, Дзержинском, Раменском, Красногорске, Балашихе, Солнечногорске и Коломне.
Кроме этого, в 30 городских округах пройдут ледовые спектакли от Ильи Авербуха и Татьяны Навки. Всего за декабрь и январь покажут 39 выступлений.
Стоит отметить, что более 3700 тысяч новогодних мероприятий пройдет в 884 домах культуры. Всего за зиму планируют провести порядка 10 тысяч мероприятий по всему Подмосковью.
Читайте также:
В московском Музее современной истории России пройдут научные ёлки
Глава Русского музея Манилова: Испанцы не хотят ухода русского искусства
«Первый канал» планирует снять фильм с цифровыми копиями советских актёров
«Отдельно хотел обратить внимание на горнолыжные курорты. В этом году у нас 18 горнолыжных клубов запускаются с начала декабря. Лидером является Дмитровский городской округ. Там расположено пять баз горнолыжного отдыха.», - отметил министр культуры и туризма Василий Кузнецов.
Кроме этого, в 30 городских округах пройдут ледовые спектакли от Ильи Авербуха и Татьяны Навки. Всего за декабрь и январь покажут 39 выступлений.
Стоит отметить, что более 3700 тысяч новогодних мероприятий пройдет в 884 домах культуры. Всего за зиму планируют провести порядка 10 тысяч мероприятий по всему Подмосковью.
Читайте также:
В московском Музее современной истории России пройдут научные ёлки
Глава Русского музея Манилова: Испанцы не хотят ухода русского искусства
«Первый канал» планирует снять фильм с цифровыми копиями советских актёров
Мира Полтева