В Подмосковье откроют выставку из собрания 12 ведущих музеев России

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Впервые в Подмосковье откроется выставка «Братья Маковские. Константин и Владимир» из собрания 12 ведущих музеев России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется в Серпуховском историко-художественном музее 20 декабря 2023 года.
Стоит отметить, что в экспозиции будут представлены 87 работ из собрания 12 ведущих музеев России, в том числе из Государственного Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и ГМИИ им. А. С. Пушкина.
Кроме этого, выставка будет поделена на две части, которые будут представлять линии каждого из братьев — Владимира и Константина.
Читайте также:
Редкую пластинку с вековой историей нашли в Красноармейске
Для жителей и гостей Подмосковья откроются масштабные выставки
«Главное - любовь»: Состоялась премьера финальной серии цикла «Русские. XXI век»
«Выставка братьев Маковских в Серпухове — еще один наш шаг к расширению географии новых музейных пространств, способных представлять большие выставочные проекты в Подмосковье. Вслед за запуском Звенигородского манежа и презентации там выставки Левитана и его круга в октябре этого года, мы представляем еще одну площадку — Каретный сарай в Серпухове, благодаря которому у Серпуховского музея появятся новые экспозиционные и творческие возможности. Один из векторов работы министерства — сделать так, чтобы искусство было доступным<…>», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Кроме этого, выставка будет поделена на две части, которые будут представлять линии каждого из братьев — Владимира и Константина.
Читайте также:
Редкую пластинку с вековой историей нашли в Красноармейске
Для жителей и гостей Подмосковья откроются масштабные выставки
«Главное - любовь»: Состоялась премьера финальной серии цикла «Русские. XXI век»
Мира Полтева