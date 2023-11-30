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В Подмосковье откроют выставку «Упакованная сказка»

30 ноября 2023, 13:06
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Сергиевом Посаде откроется выставка «Упакованная сказка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 1 декабря в музее брендов, истории и дизайна упаковки в городском округе Сергиев Посад.

Для посетителей будет представлена экспозиция коллекции упаковок для кондитерских изделий XIX – XX веков, которые были произведены в Российской Империи и СССР.


Стоит отметить, что в основу оформления легли фрагменты из русских сказок, изображения географических карт стран мира, редких животных и птиц, а также памятников архитектуры.

Кроме этого, выставку можно будет посетить до 31 января 2024 года. Подробную информацию можно найти на официальном сайте музея.

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Документальный сериал «Русские. XXI век» посмотрело почти 1,5 миллиона человек
30 ноября 2023, 11:11

Фото: «Русские. XXI век»

Документальный цикл из 12 серий «Русские. XXI век», который повествует о жизни наших соотечественников, посмотрело почти 1,5 миллиона человек.
Сериал рассказывает истории 60 обычных россиян из 12 регионов нашей огромной страны. Казалось бы, что интересного может таить в себе жизнь нашей соседки, коллеги или бывшей одноклассницы?

Фото: «Русские. XXI век»

Именно эту тему и раскрывает документальный фильм. Если присмотреться поближе к людям, которые нас окружают, то можно увидеть, насколько удивителен мир вокруг нас, и настолько глубоким может быть человеческое сердце. 

Фото: «Русские. XXI век»

«Герои нашего времени» - так ласково называют участников картины создатели проекта. Посмотрев сериал, можно убедиться, что творить добро, нести помощь, любовь и понимание всем вокруг можно даже будучи простым человеком. 

Фото: «Русские. XXI век»

«60 человеческих судеб. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Обнаженная искренность. Настоящие человеческие эмоции. Истории до мурашек. Духовность. Патриотизм. Любовь. Соучастие. Фильм о людях для людей, о россиянах, о нас с вами – «Русские. XXI век», - так описала сериал его генеральный продюсер Кристина Никитина.           

Фото: «Русские. XXI век»

Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посмотреть новую серию и самостоятельно ответить на вопрос о человеческом счастье можно в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.

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Жительница Волоколамска получила гран-при конкурса «Я художник – я так вижу»
30 ноября 2023, 10:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Гран‑при VIII Всероссийского инклюзивного конкурса «Я художник – я так вижу» завоевала участница из Волоколамска. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Всего на конкурс было представлено свыше 1000 работ-интерпретаций произведений искусства из мировых музейных коллекций на тему «Семья в искусстве». От Волоколамска участвовали 4 работы воспитанников клубного формирования «Солнечный лучик».

«Выбирать лучших из лучших оказалось сложно. Очень много в каждой возрастной категории потрясающих работ, ведь Гран-при выбираются из работ уже отобранных экспертами музеев-партнеров конкурса, мастерами своего дела», – поделилась учредитель организатора конкурса АНО «Колесо Обозрения» Валерия Тарасова.

По итогам конкурса, гран-при в возрастной категории 10-13 лет получила Татьяна Швечикова с работой «Прогулка с малышом». Также Бектяшева Елизавета завоевала спецприз в номинации «За необычную интерпретацию» за аппликацию «Ночь в заполярье» и первое место в возрастной категории 14-20 лет за картину «Нанайка у колыбели».

Кроме этого, самый юный волоколамский участник 10-летний Павел Сыроваткин был награжден специальным призом за работу «Пава с павенком».

Стоит отметить, что торжественное награждение пройдет 2 декабря в Москве.

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#волоколамск
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Любимова: Нацпроекта «Культура» будет продлён до 2030 года
30 ноября 2023, 01:30

Фото: сайт Кремля

Министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме заявила о планах продления национального проекта «Культура» до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы ведомства, нацпроект в настоящее время находится на пятом году реализации и имеет высокий уровень кассового исполнения. Так, сейчас ведомство активно работает над продлением проекта на следующие десять лет.

Любимова подчеркнула высокую потребность регионов в модернизации культурных объектов. Она отметила, что в рамках проекта «Культура» 274 здания детских школ искусств были отремонтированы или реконструированы с 2022 по 2023 годы. Кроме того, 610 школ училищ и школ искусств получили новое оборудование, музыкальные инструменты и учебные материалы.

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#культура
#студенты
#оборудование
#депутат
#россия
#нацпроекты
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Ансамбль из Жуковского «Нежность» победил в конкурсе «Семь нот»
29 ноября 2023, 21:03

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Хореографический ансамбль «Нежность» стал победителем Всероссийского конкурса «Семь нот».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, ансамбль стал лауреатом I степени в конкурсе сразу в двух номинациях: «Народный и народно-стилизованный танец. Ансамбли (15-20 лет)» и «Народный и народно-стилизованный танец. Ансамбли (11-14 лет)». Танцоры получили сразу два соответствующих диплома.

Руководителем коллектива является заслуженный работник культуры Московской области Надежда Дабахова. Также в подготовке танцоров к конкурсу участвовали преподаватели Лилиана Рулева, Геннадий Пузаков, Полина Крымова.

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#жуковский
#танец
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#культура
#искусство
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Комитет по молодёжной политике Петербурга продолжит развивать КВН
29 ноября 2023, 19:55

Фото: istockphoto.com/Lincoln Beddoe

Первый зампред Комитета по молодёжной политике Санкт-Петербурга Роман Волковский заявил, что в 2024 году городские власти продолжат оказывать содействие в развитии местного КВН-движения.
Он отметил, что планируется развивать системную работу с КВН-движением в городе, поддерживать основные лиги. Также будет вестись соответствующая работа со студентами в рамках образовательных и творческих мероприятий юмористической тематики.

«КВН – это одна из возможностей, позволяющая получить навыки и компетенции для дальнейшего развития творческой молодёжи. В рамках регионального КВН-движения участник на практике приобретает базовые знания для профессиональной самореализации в сфере креативных индустрий в родном регионе, а также гибкие навыки, что способствует развитию личности молодого человека», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Волковский.

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#квн
#санкт-петербург
#молодёжь
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Депутат Луговой заявил о важности российской культуры
29 ноября 2023, 19:30

Фото: istockphoto.com/macky_ch

Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил об исключительной роли российской культуры, которая всегда спасала и помогала нашему народу выстоять в любых противостояниях.
Об этом он высказался в ходе встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

«В условиях СВО мы понимаем, что культура народов РФ всегда стояла поперек горла нашим недружественным партнерам. Это отдельное поле боя. И благодаря своей самобытности мы выдерживали удары судьбы и не позволяли никогда и никому сломать нашу генетическую основу. Мы уделяли особое внимание на встрече с министром вопросам пропаганды семейных ценностей, демографии», — передаёт NEWS.ru комментарий парламентария.

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В Минкульте назвали причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Айта»
Любимова объяснила, почему отозвали прокатное удостоверение у фильма «Айта»
29 ноября 2023, 16:21

Фото: istock / LeMusique

Решение об отзыве прокатного удостоверения фильма «Айта» приняли, потому что зрители негативно отреагировали на картину. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, пишет ТАСС.

«Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию, мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию тематики межнациональной розни в нашем обществе, поскольку это постоянная спорная тема», — заявила Любимова в ходе выступления на правительственном часе в Государственной Думе.
Она рассказала, что после выхода фильма в прокат были направлены сотни обращений людей, которые увидели этот фильм немного иначе. Поэтому Роскомнадзора приостанвоил онлайн-прокат «Айты», Минкульт отозвал прокатное удостоверение.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры РФ предоставит финансирование для реализации 249 проектов, включая фильмы о спецоперации «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
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В Московской области завершился IV сезон «Театрального поединка»
29 ноября 2023, 11:20

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Завершился IV сезон Молодежного проекта «Театральный поединок» в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Финал молодежного проекта «Театральный поединок» прошел на большой сцене Московского Губернского театра.

За 2023 год в конкурсе приняли участие 600 участников из 27 городов Подмосковья. В финал четвертого сезона прошли детский театр-студия «Колесо» из Дмитрова, ДТШ «Семь Я» из Долгопрудного и детский эстрадный музыкальный театр «МЮЗИКЛ» из Химок.

«Все три команды проявили сплочённость, умение существовать в актёрском ансамбле. В каждой команде есть чувство партнёрского плеча. Вы проявили логику, красоту мышления, наблюдать за вами было любопытно — вы прекрасны», – поделилась судья проекта Юлия Марина.
 
По итогам  финальных испытаний победила команда Детской театральной школы «Семь Я» из Долгопрудного.

Стоит отметить, что на церемонии закрытия для всех участников и гостей выступили студенты из Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева и Губернаторский оркестр Московской области под руководством Заслуженного артиста Московской области Сергея Пащенко.

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#конкурс
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Интерактивная программа «Керамическая плитка» состоится в серпуховском музее
29 ноября 2023, 10:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Серпухове пройдет интерактивная программа «Керамическая плитка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
2 декабря в В Серпуховском историко-художественном музее пройдет интерактивная программа «Керамическая плитка» для гостей и жителей Подмосковья.

В рамках мероприятия посетителям музея проведут лекции об истории создания дельфтской плитки на основе керамических работ, которые представлены в залах.Гости смогут узнать об последовательности изобретения фарфора и керамики, а также интересные факты о коллекции отечественного фарфора музея.

Кроме этого, в программу также включено создание собственного сувенира и  дегустация кофе в кафе музея.

Стоит отметить, что серпуховской историко-художественный музей является крупнейшей картинной галереей Подмосковья. Начало мероприятия в 15:00. Подробнее о программе и приобретении билетов можно узнать на официальном сайте музея.

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