В Подмосковье откроют выставку «Упакованная сказка»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Сергиевом Посаде откроется выставка «Упакованная сказка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 1 декабря в музее брендов, истории и дизайна упаковки в городском округе Сергиев Посад.
Для посетителей будет представлена экспозиция коллекции упаковок для кондитерских изделий XIX – XX веков, которые были произведены в Российской Империи и СССР.
Стоит отметить, что в основу оформления легли фрагменты из русских сказок, изображения географических карт стран мира, редких животных и птиц, а также памятников архитектуры.
Кроме этого, выставку можно будет посетить до 31 января 2024 года. Подробную информацию можно найти на официальном сайте музея.
Читайте также:
Интерактивная программа «Керамическая плитка» состоится в серпуховском музее
В Кашире Музей кукол собрал более 700 экспонатов
В Подмосковье откроют выставку из собрания 12 ведущих музеев России
Для посетителей будет представлена экспозиция коллекции упаковок для кондитерских изделий XIX – XX веков, которые были произведены в Российской Империи и СССР.
Кроме этого, выставку можно будет посетить до 31 января 2024 года. Подробную информацию можно найти на официальном сайте музея.
Читайте также:
Интерактивная программа «Керамическая плитка» состоится в серпуховском музее
В Кашире Музей кукол собрал более 700 экспонатов
В Подмосковье откроют выставку из собрания 12 ведущих музеев России
Мира Полтева