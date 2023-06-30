В Подмосковье откроется выставка заслуженного художника России

В подмосковной Истре 1 июля откроется выставка заслуженного художника России Владимира Галатенко-Яковлева под названием «Мелихово. Взгляд художника», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.



Художник посвятил выставку чеховскому дому в разные времена года, которые и отразил в своих картинах. Гости выставки смогут будто прогуляться по Дому Чехова и почувствовать какой была жизнь семьи Чехова.







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Выставку могут посетить все желающие бесплатно.