В Подмосковье покажут инклюзивный спектакль

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Миссия нашего театра, которую мы заявили еще 10 лет назад, — построить театр, доступный для всех. <…> В том числе для зрителей с особенностями здоровья. <…> Поэтому проект «Внимание. Театр», который мы реализовываем совместно с Центром «Инклюзион» и Фондом «Со-единение»— продолжение темы «театра, доступного для всех». Это еще один серьезный шаг в этом направлении»,— отметил художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.
Стоит отметить, что одноименная лирическая комедия-хор по повести «Голубое и зеленое» Юрия Казакова режиссера Ксении Кошкиной станет частью репертуара Губернского театра в этом сезоне.
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