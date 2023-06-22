В Подмосковье приготовят самый большой ролл в России

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24 июня в 12:00 шеф-повар Никита Андреев совместно с участниками мероприятия приготовит «ролл-гигант» весом 300 кг, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие будет проходить в Центральном парке Щелкова.
Приготовленный ролл будет претендовать на звание «Самый большой ролл России», после регистрации рекорда, ролл раздадут всем желающим для дегустации.
Для всех желающих вход свободный.Ранее сообщалось, что Татарстан установит в Дубне рекорд по массовому чаепитию, угостив участников Сабантуя чаем из трёх гигантских самоваров. Масштабный татарский народный праздник пройдёт в Дубне 24 июня. В город доставят тонну чак-чака. Подробнее об этом читайте в нашем материале.