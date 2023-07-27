В Подмосковье продолжается творческий конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей»

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
На детский региональный конкурс поступило на сегодняшний день более 2 тысяч заявок из разных муниципалитетов региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Больше половины из конкурсантов — мальчики, а более 300 заявок подано в номинации, где участвует вся семья.
Прием заявок стартовал 1 апреля, а завершится 20 августа.
Участниками конкурса могут стать юные жители Подмосковья от 5 до 18 лет. Для участия необходимо: изготовить поделки, альбомы, тексты с иллюстрациями, плакаты, рисунки и другие произведения, сделав их исключительно своими руками, не пользуясь оргтехникой и компьютерными технологиями. Либо, наоборот — создать мультипликацию, видео, фото, картинки, коллажи и другое при помощи гаджетов и компьютерных программ.
Подробности участия в конкурсе можно узнать по ссылке.
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