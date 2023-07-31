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В Подмосковье пройдет бесплатная выставка керамических изделий

31 июля 2023, 16:57

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

1 августа в Балашихе стартует выставка керамических изделий «Гончарных дел мастера и подмастерья», которая пройдет в Центре искусств и ремесел.

Мастера гончарного творчества и их воспитанники представят на выставке свои лучшие работы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости выставки смогут увидеть работы созданные как профессионалами, так и начинающими скульпторами.


Выставка будет проходить в Центре искусств и ремесел до 15 августа 2023 года. Вход бесплатный для всех желающих.

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#выставки
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Летом в парках Химок проведут более 1500 мероприятий
31 июля 2023, 18:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

За летний сезон в городском округе Химки планируют провести более 1500 спортивных и культурно-массовых мероприятий.
В летнем сезоне активности проходят в парках имени Величко и Толстого, «Подрезково», «Дубки», «Два берега», «Яковлево», парковой зоне «Экоберег», а также в скверах имени Марии Рубцовой и «Юбилейный».

Для гостей парков подготавливают интересные развлекательные программы со спортивными соревнованиями, мастер-классами, творческими встречами, интеллектуальными играми, концертами и другое.
«Самые востребованные мероприятия в парках у химчан — концерты, кинопоказы а также мастер-классы для детей и взрослых. Об этом говорят результаты голосования, которое мы ранее проводили в социальных сетях», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. 

К началу лета на территории химкинских парков открыли 15 фонтанов, новые площадки для воркаута и кроссфита, футбольные поля и теннисные корты, а также оборудовали зоны барбекю для проведения семейного досуга.
 
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Химкинские парки с начала года приняли более 3 млн человек.

В 2023 году в Химках обновят 78 детских и спортивных площадок.
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Кинокритик Григорьев раскрыл главные факторы успеха фильма «Барби»
Кинокритик Григорьев назвал главными факторами актёрский состав и яркость картинки
31 июля 2023, 18:00

Фото: istockphoto.com/fieldwork

Кинокритик Роман Григорьев заявил, что успех фильма «Барби» в кинопрокате на территории стран СНГ объясняется сюжетом, актёрским составом, яркой картинкой и сарафанным радио.
«В фильме играют Марго Робби и Райан Гослинг. Любимая в детстве кукла наконец ожила, это фантастическое предложение от Голливуда, сумасшествие и мечта всего детства. Новость об этом фильме вышла больше года назад. Каждый выход нового трейлера или кадра со съемочной площадки, яркие наряды, кричащие розовые цвета — все это дергало глаз зрителя. Интрига подогревала интерес», — пояснил в беседе с NEWS.ru Григорьев.

А депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призвала «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ. Она считает, что фильм «Барби» является «рекламой программы демократической партии», ведь в нём демонстрируются «геи, трансы, женщины, которые захватили мир» и «ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет».

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#кино
#культура
#общество
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Гостей и участников гастрономического фестиваля в Истре будут возить бесплатно
31 июля 2023, 13:03

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Автобусы Мострансавто бесплатно перевезут гостей и участников подмосковного гастрономического фестиваля в Истре.

На гастрономический фестиваль в Истре, который пройдёт 4-6 августа, соберутся 350 фермеров и ремесленники из 49 российских регионов. Также ожидается, что на фестивале побывают более 100 тыс человек.

Автобусы Мострансавто будут перевозить гостей и участников гастрономического фестиваля. Транспортные средства будут бесплатно перевозить пассажиров в режиме шаттлов от ж/д станции Новоиерусалимская и ж/д станции Истра до площадки фестиваля и обратно. Автобусы будут работать с 9:00 до 21:00.

Для гостей фестиваля кроме продажи ярморочной продукции, подготовили выставку сельскохозяйственной техники. На площадках организуют территорию с детскими активностями.

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#площадки
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Почти 2,5 тысячи человек посетили лесопарк «Дубровицкий лес» в день открытия
31 июля 2023, 12:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В воскресенье, 30 июля, в подмосковном Подольске открыли новый лесопарк — Дубровицкий‍.
Торжественное открытие лесопарка «Дубровицкий лес» в Подольске 30 июля посетили почти 2,5 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей парка подготовили обширную развлекательную программу: на входе посетителей встречали ростовые куклы, на сцене выступали творческие коллективы, проходили спортивные соревнования. Любителей активного отдыха пригласили на забег на лыжероллерах на 2,5 км и заезд на роликовых коньках на ту же дистанцию. Велосипедисты проехали 5 км, любители скандинавской ходьбы прошли километровую дистанцию в рамках спортивных соревнований. 

Утром зарядку для всех желающих проводила олимпийская чемпионка Юлия Гущина.

В лесопарке открыли новые павильоны проката, площадка для воркаута и кафе, новые лыжероллерная и лыжная трассы. В течение дня работала бесплатная полевая кухня.

Дубровицкий лес находится недалеко от поселка Дубровицы, между реками Пахрой и Десной. В нём проводят тренировки спортивной школы олимпийского резерва по лыжной подготовке.

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К открытию обновлённого лесопарка «Дубровицкий лес» подготовили развлекательную программу для гостей.

Воробьёв призвал создать в парках комфортные условия для посетителей и бизнеса.
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#соревнования
#тренировки
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Певец SHAMAN получил в подарок икону Богоматери с острова Валаам
31 июля 2023, 05:47

Фото: официальный Telegram-канал артиста SHAMAN

Певец Ярослав Дронов, известный публике под творческим псевдонимом SHAMAN, получил в подарок икону Богоматери, написанную одной из его поклонниц на острове Валаам. Об этом сообщает «Пятый канал».
Икону вручили исполнителю незадолго до концерта в его родном городе Новомосковске (Тульская область).

«Эта икона написана поклонницей SHAMAN в мастерских на Валааме. Художницу зовут Светлана. Она передала образ Богоматери в фан-клуб в Петербурге. А ребята попросили доставить икону на родину артиста», — отметила автор и ведущая спецпроектов «Пятого канала» Светлана Шевченко.

На концерт на малую родину SHAMAN прилетел на вертолёте. Певец пообещал зрителям интересную насыщенную программу.
Артист также добавил, что зрители услышат и новые его песни. Он исполнит трек «Мой бой», который, по его словам, уже стал любимым для народа.

В своем Telegram-канале певец написал, что в основу клипа на песню «Мой бой» легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне спецоперации, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе и Снежном, реальные кадры боевой хроники, встречи с военнослужащими, врачами, военкорами, медсестрами, которые каждый день совершают подвиги на передовой. В съемках клипа также принимал участие сын героя ДНР и первого главы республики Александра Захарченко.

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#подарок
#тульская область
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Стартовала аккредитация на литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» в Подмосковье
28 июля 2023, 16:44

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

11 и 12 августа в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» пройдет третий литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ».

Министерство культуры и туризма Московской области сообщает об открытии аккредитация для СМИ на литературный фестиваль под открытым небом «Проект: ПОЭТ», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Аккредитация предоставляется телеканалам, радиостанциям, печатным и онлайн-изданиям. Заявка должна содержать название организации, ФИО и должность лиц, подлежащих аккредитации, контактный телефон, а также даты присутствия на площадке фестиваля. Заявки на аккредитацию будут приниматься до 9 августа 2023 года на почту fest@mosoblkino.ru. Подтверждение аккредитации прийдет ответным письмом.

Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» пройдет в Подмосковье в третий раз, основной целью которого выступает создание пространства для самовыражения молодых авторов, популяризация поэтического творчества.

В первый день фестиваля гости встретятся с народным артистом России Сергеем Безруковым, который представит спектакль «Хулиган. Исповедь» о судьбе русского поэта Сергея Есенина. Этот спектакль является исповедью великого поэта, в нем нет выдумки: все слова, произнесенные в спектакле, принадлежали самому Сергею Есенину.

На второй день фестиваля для гостей будут читать известные и авторские произведения молодые авторы и популярные чтецы и приглашенные гости.

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#поэт
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В Подмосковье продолжается творческий конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей»
27 июля 2023, 12:03

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в детском конкурсе «Служба спасения Московской области глазами детей»: до окончания приёма заявок осталось меньше месяца.

На детский региональный конкурс поступило на сегодняшний день более 2 тысяч заявок из разных муниципалитетов региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Больше половины из конкурсантов — мальчики, а более 300 заявок подано в номинации, где участвует вся семья.

Прием заявок стартовал 1 апреля, а завершится 20 августа.

Участниками конкурса могут стать юные жители Подмосковья от 5 до 18 лет. Для участия необходимо: изготовить поделки, альбомы, тексты с иллюстрациями, плакаты, рисунки и другие произведения, сделав их исключительно своими руками, не пользуясь оргтехникой и компьютерными технологиями.  Либо, наоборот — создать мультипликацию, видео, фото, картинки, коллажи и другое при помощи гаджетов и компьютерных программ.

Подробности участия в конкурсе можно узнать по ссылке.

Целью проведения детского творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» стало повышение узнаваемости номера службы спасения среди подрастающего поколения.

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Обратиться за помощью в службу спасения можно через приложение Системы-112.

Подмосковная служба спасения напоминает, в каких ситуациях следует обращаться по номеру «112».

Жители Подмосковья могут вызвать врача на дом через Систему-112.

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Второй этап фестиваля «Город танцует в парках» стартует 12 августа
27 июля 2023, 09:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Второй этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» пройдет с 12 августа по 2 сентября.

В Подмосковье скоро начнется второй этап областного фестиваля современного танца «Город танцует парках» под руководством Егора Дружинина, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

«На фестивале свои танцевальные номера представят 160 коллективов. Танцоры выступят в 16 городских округах Подмосковья: Орехово-Зуеве, Электростали, Богородском, Ленинском, Раменском, Люберцах, Домодедове, Подольске, Серпухове, Можайске, Наро-Фоминске, Краснознаменске, Лобне, Химках, Истре, Солнечногорске. Завершится фестиваль гала-концертом, который пройдет 2 сентября в Пестовском парке Балашихи», —  сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В составе жюри будут: победитель шоу «Танцуй» на «Первом канале», обладатель балетной премии «Душа Танца» Александр Могилев и актриса театра и кино Елена Подкаминская. Мероприятие будут вести актер, телеведущий Михаил Башкатов и актриса Анжелика Каширина.

12 августа начнется второй этап фестиваля и завершится он 2 сентября большим гала-концертом.

В финале команды-победители двух этапов фестиваля под руководством ведущих хореографов сразятся за звание победителя, а зрители увидят выступления участников телевизионных шоу и музыкальный концерт. Прямая трансляция гала-концерта пройдет в эфире телеканала «360».

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове.

Узнать расписание концертов можно на официальном сайте фестиваля.


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Впервые в Солнечногорске пройдет большой фестиваль «Территория Солнца»
26 июля 2023, 15:12

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фестиваль «Территория Солнца» будет проходить на набережной озера Сенеж в Солнечногорске 29 и 30 июля.

Для гостей мероприятия подготовили развлекательную программу со спортивными мероприятиями, образовательными лекциями, мастер-классами, концертом и выступлением команды КВН, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.



В рамках фестиваля состоится Открытый турнир округа по пляжному волейболу, приуроченный к 100-летию отечественного волейбола и традиционный заплыв в открытой воде «Сенежская миля».

Узнать подробнее о мероприятии и программе фестиваля можно на сайте.

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#Территория солнца
#Солнечногорск
#Сенеж
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