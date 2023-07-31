В Подмосковье пройдет бесплатная выставка керамических изделий

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Мастера гончарного творчества и их воспитанники представят на выставке свои лучшие работы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Гости выставки смогут увидеть работы созданные как профессионалами, так и начинающими скульпторами.
Выставка будет проходить в Центре искусств и ремесел до 15 августа 2023 года. Вход бесплатный для всех желающих.
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