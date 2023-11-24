В Подмосковье пройдет детский кинофестиваль «Зеркало Будущего»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
районе.
В рамках форума участники от 12 до 18 лет будут смогут самостоятельно создать короткометражные фильмы на такие темы, как дружба, семейные взаимоотношения, природа, творчество и культуры, а также об достижениях человека.
Кроме этого, руководители детский киностудий и медиаклассов смогут посетить образовательную программу, которая направлена на повышение компетенций в сфере кинематографа и ведения студийной деятельности.
Стоит отметить, что данный фестиваль поможет развить у подрастающего поколения проявление патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей через реализацию творческого потенциала. Подробности о фестивале можно узнать на официальном сайте проекта.
Читайте также:
Кинооператор Заболоцкий: «Фильмы помогают изучать корни»
В Пушкино стартовал фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского»
«Неделя истории» пройдет в детском центре «Экспонариум»