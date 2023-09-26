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В Подмосковье пройдут интересные экскурсии и выставки 27 сентября в День туризма

26 сентября 2023, 13:26
Фото: istockphoto.com/jenoche

Фото: istockphoto.com/jenoche

Во Всемирный день туризма 27 сентября жителей и гостей Подмосковья ожидают интересные мероприятия, среди которых выставки, экскурсии и викторины.
«27 сентября подмосковные музеи, дома культуры и библиотеки подготовили для посетителей немало сюрпризов. Среди которых бесплатные обзорные и виртуальные экскурсии, викторины, выставки, презентации, познавательно-развлекательные программы и интерактивные занятия», – приводит АГН «Москва» слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Так, например, в библиотеках региона состоятся виртуальные экскурсии и путешествия, игровые и познавательно-развлекательные программы, выставки, презентации.


Кроме этого, 27 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвящённый столетию поэта Расула Гамзатова. Как передают «Дни.ру», в концерте примут участие Лев Лещенко, Полад Бюльбюль Оглы, Евгений Князев, Александр Олешко, Андрей Гусев и др.

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#экскурсии
#музеи
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Стало известно, куда пропал Никита Михалков
News.ru рассказали, куда пропал Никита Михалков и его программа «Бесогон»
25 сентября 2023, 21:57

Фото: сайт Кремля

Известный режиссер Никита Михалков, который в начале лета оказался в больнице, вышел на связь.
В беседе с изданием NEWS.ru он рассказал подробности своей жизни.

По словам родственников Михалкова, он попал в больницу запланировано. После выписки режиссер несколько раз появлялся в медийном поле, а затем пропал.  
Михалков объяснил, что после лечения он отправился в Нижний Новгород, где ставил спектакль по собственному сценарию. Никита Сергеевич добавил, что он не бежал от проблем, а решил заняться творчеством.

Свидетели также утверждают, что на публике режиссер выглядел здоровым и передвигался без трости.

Кроме того, Михалков прокомментировал ситуацию с программой «Бесогон ТВ», которая закрылась в мае 2020 года. По мнению режиссера, это следствие цензуры и в скором времени передача вернется на телеэкраны и продолжит освещать производящее в мире.

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#спектакль
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#нижний новгород
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Юрий Лоза выступил против каверов своих хитов
25 сентября 2023, 19:04

Фото: istockphoto.com/nantonov

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не хотел бы, чтобы кто-либо перепевал его песни.
Он отметил, что не понимает смысл каверов своих хитов, поскольку и сам способен их исполнять.

«Особенно часто меня просят отдать на переделку мой «Плот». Аранжировки хотят ей добавить новые, речовки, осовременить по-всякому. Много есть вариантов, как можно взять, и из песни сделать что-то другое. Но я не хочу ничего менять! Песня нравится людям, она живет своей жизнью, так зачем ее лишний раз трогать?» — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Лоза.

Ранее Диме Билану не понравилось выступление дочери Сергея Трофимова Елизаветы на шоу «Голос. Уже не дети». Так, во время прослушивания выступления 15-летней Елизаветы Трофимовой, артист раскритиковал девушку и обвинил в отсутствии индивидуальности.

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#творчество
#культура
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Самый известный российский цыган Марцинкевич выступит в Петербурге
25 сентября 2023, 18:47

Фото: istockphoto.com/Sonate

Самый известный российский цыган Александр Марцинкевич со своим коллективом «Кабриолет» выступит в Санкт-Петербурге 18 октября.
«Люди всегда чувствуют, когда с ними разговаривают от всего сердца, тогда песни дотрагиваются до души. Когда написано честно, спето честно, и в группе каждый участник не играет на сцене, а живёт. Когда артисты становятся «звездами» и забывают о своем зрителе, это большая потеря. Для меня зритель – моя награда и мой успех», — сказал в беседе с «Петербургским дневником» исполнитель.

А в музее «Княжий Двор» в городском округе Павловский Посад Московской области состоялся VI фестиваль «День пареной репы», на котором побывали свыше 2 тысяч гостей. В рамках праздника гостям были представлены необычные блюда из репы, капусты, моркови и других овощей.

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#мероприятия
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На праздник «Поющие под дождём» в подмосковные парки пришли более 15 тысяч человек
25 сентября 2023, 17:33

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 23 сентября, в 70 парках Московской области прошло мероприятие «Поющие под дождём».

Для гостей мероприятия во всех парках была подготовлена культурно-развлекательная программа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия гости смогли посетить концертные программы, украшенные аллеи яркими подвесными зонтами, массовый флешмоб с зонтами и демонстрация авторских зонтиков, также для гостей были подготовлены площадки для нанесения аквагрима, гости смогли провести осеннюю фотосессию с профессионалом или самостоятельно сделать снимки в фотозоне «Краски осени».

Кроме того, во всех парках состоялись ярмарки, флешмобы, конкурсы, мастер-классы, лекции для детей, ретро-дискотеки и многое другое.


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В Подмосковье стартовал Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ».
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#флешмоб
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#ярмарки
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В Подмосковье более 2 тысяч гостей посетили фестиваль «День пареной репы»
25 сентября 2023, 17:17

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее «Княжий Двор» в городском округе Павловский Посад состоялся VI фестиваль «День пареной репы», на котором побывали свыше 2 тысяч гостей.

В рамках праздника гостям были представлены необычные блюда из репы, капусты, моркови и других овощей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости могли увидеть, попробовать такие блюда как: суп-пюре из репы с тыквой, каша в тыкве, морковь с имбирём и тарталетки из капусты.

Кроме того, для гостей фестиваля была подготовлена праздничная программа и ярмарка.

Фестиваль «День пареной репы» проводится в Павловском Посаде с 2018 года. 

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В ​Волоколамском округе прошёл осенний фестиваль-конкурс народного творчества
25 сентября 2023, 13:43

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского городского округа

Осенний фестиваль-конкурс народного творчества в селе Теряево Волоколамского округа стал праздником для всех гурманов.
Фестиваль собрал творческих людей, готовых готовых продемонстрировать свои таланты и просто желающих посмотреть на фантазийные поделки из сезонных даров природы и продегустировать вкуснейшие угощения, приготовленные заботливыми хозяюшками, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.

Хозяйки приготовили соленья, варенья, компоты и разнообразную выпечку для гостей мероприятия.


На мероприятии с концертной программой выступили солисты Теряевского и Шестаковского Домов культуры и творческое объединение «Светлица» Кировской сельской библиотеки Лотошинского округа.

​В рамках фестиваля состоялось награждение участников конкурса, где были выбраны победители номинаций конкурса. 

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#волоколамский район
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Жителей Подмосковья приглашают на выставку в Каширский краеведческий музей
25 сентября 2023, 12:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В среду, 27 сентября в Каширском краеведческом музее ВПЕРВЫЕ состоится открытие выставки, посвященной 90-летию талантливого учителя, художника-иллюстратора, графика, члена Союза художников СССР Анатолия Борисова.
Анатолий Борисов уроженец Каширы, в 1960 году он окончил МГАХИ им. Сурикова и был направлен на работу в Областной комбинат художественных работ в Химках, где создавал рекламные плакаты, каталоги, буклеты и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Кроме того, Анатолий Борисов является автором серий работ гуашью под названием «Кашира». С его иллюстрациями выходили детские книги.

Также, художник занимается оформлением почтовых марок, конвертов и открыток.

Открытие выставки состоится в 14:00. Вход свободный для всех желающих. 

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#кашира
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В Подмосковье стартовал Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ»
25 сентября 2023, 11:49

Фото: пресс-служба подмосковной организации Союза кинематорафистов РФ

В Подмосковье стартовал Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ». Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной организации Союза кинематографистов России.
Принять участие смогут молодые авторы в возрасте от 12 до 17 лет и от 18 до 35 лет. Они должны представить свои короткометражные фильмы. Заявки на участие принимаются до 24 ноября. 

Председателем жюри конкурса станет кинопродюссер, профессор Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, профессор кафедры Московского государственного института культуры Наталья Сёмина.

Членами жюри ММКФ «МЫ» выступят известные деятели российской и зарубежной киноиндустрии, общественные деятели и представители культурной сферы.

Церемония закрытия кинофестиваля пройдёт 24 декабря. В этот же день будут озвучены победители конкурса в разных номинациях. 

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#конкурс
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Ученые ищут способ вскрыть гробницу, где лежит хозяин Терракотовой армии
Ученые ищут способ обойти ловушки из ртути в гробнице хозяина Терракотовой армии
24 сентября 2023, 11:40

Фото: iStock/Rolf_52

Ученые ищут способы вскрыть гробницу хозяина Терракотовой армии — императора Цинь Шихуанди, который был обнаружен почти полвека назад в провинции Шэньси. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что император был одержим желанием жить вечно, поэтому в течение жизни он употреблял пилюли с ртутью, которые якобы были частью эликсира, дарующего бессмертие. По мнению экспертов, ртуть послужила причиной отравления легендарного основателя династии Цинь. На данный момент из-за нее специалистам невозможно подобраться ближе к месту захоронения императора.

Сообщается, что в 2020 году результаты замеров показали значительное превышение нормы ртути рядом с гробницей. Ученые предлагают использовать субатомные частицы, которые называются мюоны и действуют, как сверхточные рентгеновские лучи. Однако пока такой метод не был использован.

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