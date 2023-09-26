В Подмосковье пройдут интересные экскурсии и выставки 27 сентября в День туризма

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«27 сентября подмосковные музеи, дома культуры и библиотеки подготовили для посетителей немало сюрпризов. Среди которых бесплатные обзорные и виртуальные экскурсии, викторины, выставки, презентации, познавательно-развлекательные программы и интерактивные занятия», – приводит АГН «Москва» слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.Так, например, в библиотеках региона состоятся виртуальные экскурсии и путешествия, игровые и познавательно-развлекательные программы, выставки, презентации.
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