В Подмосковье пройдут около 20 бесплатных показов фильмов II Фестиваля правильного кино

На выставке гости смогут увидеть произведения Заслуженного художника России, член-корреспондента Российской академии художеств Александра Павловича Волкова, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Большая часть работ будет представлена по теме пейзаж, но на экспозиции продемонстрируют в том числе полотна, созданные в жанрах живописи и графики. Большая часть работ выполнена акварелью и карандашом.

В день открытия выставки, 3 октября, будет организована творческая встреча с её автором, Александром Волковым, который проведёт мастер-класс по живописи с акварелью для гостей.

Выставка продлится до 29 октября 2023 года. Подробности мероприятия можно узнать на официальном сайте галереи.

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