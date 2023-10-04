В Подмосковье пройдут около 20 бесплатных показов фильмов II Фестиваля правильного кино

Фото: пресс-служба Музея Победы
Сеансы организуют Музей-заповедник «Дмитровский кремль», Звенигородский государственный музей-заповедник, Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Православный приход Пантелеимоновского храма города Жуковского Коломенской епархии Русской православной церкви.
Показы продолжатся до 15 декабря. Кинокартины увидят посетители более 60 учреждений культуры разных регионов России.
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