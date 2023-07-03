В Подмосковье пройдет ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
С 8 по 9 июля в этнопарке «Кочевник» Сергиева-Посада будет проходить ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В ходе мероприятия гости смогут приобрести изделия народного художественного промысла и ремесла.
Узнать о подробностях фестиваля «Сделано в Хотьково» можно на сайте. Читайте также:
В Подмосковье пройдет гастрономический фестиваль «Вар-Варенье».
В Подмосковье в июле пройдет около 200 ярмарок.
Около 30 цветочных композиций представят на фестивале флористики в Клину.