В Подмосковье пройдет форум Росмолодежи

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Представителей молодежи приглашают принять участие во Всероссийском молодежном форуме, который будет проходить на территории Московской области.
С этого года принять участие в молодежном форуме смогут школьники и студенты профильных организаций от 14 до 17 лет.
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