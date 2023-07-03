В Подмосковье пройдет гастрономический фестиваль «Вар-Варенье»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Для гостей фестиваля будет подготовлен вареньевый фудкорт, дегустация варенья и детская анимация, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Желающие смогут поучаствовать в конкурсе «Вар-вареньевых шляп», кулинарных мастер-классах «Сладкие истории», посетить выставку душевных подарков ручной работы «Школа ремесел», традиционный «Парад бабушек», концерт, продегустировать множество видов варенья и другое.
Министерство культуры и туризма Московской области напоминает, что «Вар-варенье» высоко оценили эксперты туристической отрасли страны: фестиваль стал обладателем первой премии Russian Event Awards, всероссийского финала национальной премии в области событийного туризма.
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