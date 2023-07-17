В Подмосковье пройдет литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ»

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11 и 12 августа в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» пройдет третий литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ».
Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» пройдет в Подмосковье в третий раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Основной целью фестиваля выступает создание пространства для самовыражения молодых авторов, популяризация поэтического творчества.
На второй день фестиваля для гостей будут читать известные и авторские произведения молодые авторы и популярные чтецы и приглашенные гости.
Также, на фестивале выступят: народный артист России Сергей Маковецкий и заслуженная артистка России Екатерина Гусева с группой «Пятеро» и другие.
Билет на фестиваль можно купить на сайте или в кассе музея им. Ф.И. Тютчева.
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Основной целью фестиваля выступает создание пространства для самовыражения молодых авторов, популяризация поэтического творчества.
«Третий по счету фестиваль «Проект: ПОЭТ» продолжит творческие исследования в области литературы и смежных видов искусств. Гостей ждут художественные чтения известных российских актеров и поэтов, выступления начинающих писателей и чтецов в рамках «открытого микрофона», музыкальная и театральная программы», — сказала Ирина Каклюгина.В первый день фестиваля гости встретятся с народным артистом России Сергеем Безруковым, который представит спектакль «Хулиган. Исповедь» о судьбе русского поэта Сергея Есенина. Этот спектакль является исповедью великого поэта, в нем нет выдумки: все слова, произнесенные в спектакле, принадлежали самому Сергею Есенину.
На второй день фестиваля для гостей будут читать известные и авторские произведения молодые авторы и популярные чтецы и приглашенные гости.
Также, на фестивале выступят: народный артист России Сергей Маковецкий и заслуженная артистка России Екатерина Гусева с группой «Пятеро» и другие.
Билет на фестиваль можно купить на сайте или в кассе музея им. Ф.И. Тютчева.
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Алиса Сергиенко