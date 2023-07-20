В Подмосковье пройдет молодежный форум

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
«У нас в Подмосковье очень много молодежи — всего более 2 миллионов. Это зачастую активные и инициативные ребята, которые небезразличны к своему региону, которые любят его и предлагают свои проекты, идеи. А в партнерстве с общественными организациями и Правительством области для них открываются двери, за которыми каждый может непосредственно сам участвовать в переменах, развитии Московской области, делать его лучше и комфортнее», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
На форум приглашены активисты основных молодежных и добровольческих организаций Подмосковья таких как МГЕР, РСО, «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы», «Волонтеры Культуры» и Молодежный парламент.
На форуме выступят известные артисты, организаторы подготовили различные тематические фотозоны, а желающие смогут также принять участие в подготовленных мастер-классах по народным художественным промыслам или в панельной дискуссии «Достижения Подмосковья».
Гостями молодежного форума станут министры Московской области, депутаты Государственной Думы и Московской областной Думы.
«Нам важно показать, сколько всего в Московской области делается для молодежи. Что к молодым людям прислушиваются, реализуют их проекты и идеи. Что молодежи самой важно включаться в процесс развития Подмосковья, не оставаться в стороне. Форум совместит в себе продуктивную образовательную часть и стильное, интересное мероприятие. Кончено, обсудим с участниками и то, что ещё необходимо сделать для нашего региона», — отметила депутат Московской областной Думы, куратор проекта «Подмосковье — это мы» Линара Самединова.Читайте также:
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Фестиваль «Таврида.АРТ» состоится в августе.