В Подмосковье пройдет VII арт-фестиваль «Лампа»

24 июня в Солнечногорске состоится фестиваль акустической и живой музыки «Лампа»

В Солнечногорске на летней сцене набережной озера Сенеж пройдет ежегодный фестиваль акустической и живой музыки «Лампа», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля прозвучит музыка в разных жанрах. Для гостей фестиваля организаторы подготовили мастер-классы для взрослых и детей, настольные игры, художественные ярмарки, фудкорт и другие развлекательные мероприятия.





Вход на фестиваль свободный.

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