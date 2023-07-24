В Подмосковье пройдет Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов»

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Первая смена «Мыслить» всероссийского форума соберет 350 выдающихся представителей молодежи: философов, социологов, преподавателей гуманитарных дисциплин, учёных и историков. Первая смена продлится с 26 по 31 июля.
В рамках форума пройдет всего 8 смен:
— «Мыслить»;
— «Убеждать» (доступна для участников от 14 до 17 лет);
— «Помогать» (доступна для участников от 14 до 17 лет);
— «Творить»;
— «Служить»;
— «Учить» (доступна для участников от 14 до 17 лет);
— «Открывать»;
— «Действовать».
Благодаря форуму, участники получат возможность знакомства с возможностями построения карьеры в ведущих организациях и компаниях страны, смогут найти наставников, узнают о культуре России и примут участие в добровольческих проектах в рамках дополнительных направлений, транслирующих ценности российского государства: «Труд», «Родина», «Добро» и «Наставничество».
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