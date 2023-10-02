В Подмосковье скоро стартует выставка «С любовью к провинции»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
На выставке гости смогут увидеть произведения Заслуженного художника России, член-корреспондента Российской академии художеств Александра Павловича Волкова, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Большая часть работ будет представлена по теме пейзаж, но на экспозиции продемонстрируют в том числе полотна, созданные в жанрах живописи и графики. Большая часть работ выполнена акварелью и карандашом.
В день открытия выставки, 3 октября, будет организована творческая встреча с её автором, Александром Волковым, который проведёт мастер-класс по живописи с акварелью для гостей.
Выставка продлится до 29 октября 2023 года. Подробности мероприятия можно узнать на официальном сайте галереи.
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