Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Подмосковье скоро стартует выставка «С любовью к провинции»

В Подмосковье скоро стартует выставка «С любовью к провинции»

02 октября 2023, 11:10
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 3 октября начнется выставка «С любовью к провинции».

На выставке гости смогут увидеть произведения Заслуженного художника России, член-корреспондента Российской академии художеств Александра Павловича Волкова, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Большая часть работ будет представлена по теме пейзаж, но на экспозиции продемонстрируют в том числе полотна, созданные в жанрах живописи и графики. Большая часть работ выполнена акварелью и карандашом.


В день открытия выставки, 3 октября, будет организована творческая встреча с её автором, Александром Волковым, который проведёт мастер-класс по живописи с акварелью для гостей.

Выставка продлится до 29 октября 2023 года. Подробности мероприятия можно узнать на официальном сайте галереи.

Читайте также:

В Зарайске впервые проведут фестиваль – тотальную инсталляцию «Между прошлым и будущим».

Серпухов приглашает на выставку «Осенний вернисаж».

Жителей Подмосковья приглашают на выставку в музее «Новый Иерусалим».
#серпухов
#фестиваль
#выставка
#мероприятия
#встреча
#выставки
#коломна
Читайте нас в
Актер из «Карты, деньги, два ствола» Джейк Абрахам умер в 56 лет
02 октября 2023, 03:34

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Британский актер Джейк Абрахам, который приобрел известность благодаря своей роли в популярном фильме «Карты, деньги, два ствола», скончался в возрасте 56 лет от рака предстательной железы. Эту информацию сообщает Guardian.
 Джейк Абрахам родился в Ливерпуле и был известен также благодаря своим ролям в фильмах «Костолом», «Формула 51», а также в британском сериале G.B.H.

В июне текущего года актеру был поставлен диагноз рака предстательной железы, и с тех пор ему оказывалась паллиативная медицинская помощь.

Читайте также:

Скончался народный артист России Виталий Коняев

Умер актёр из «Республики ШКИД» Александр Липов

Умер депутат Госдумы и бывший глава «Народной партии» Геннадий Райков
#помощь
#диагноз
#депутат
#артист
Читайте нас в
Юрист назвал главную ошибку при выходе на пенсию
Декан ВШЭ Виноградов сообщил о необходимости оформления статуса пенсионера
02 октября 2023, 02:58

Фото: iStock/Vershinin

Оформление статуса пенсионера представляет собой обязанность самого гражданина, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству «Прайм». По его словам, вам необходимо подать документы в строго установленные сроки. Переход на заслуженный отдых не происходит автоматически, и ни работодатель, ни Социальный фонд не занимаются оформлением соответствующих документов.
Не ранее, чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста, необходимо лично посетить отделение Социального фонда и подать соответствующее заявление. Также можно сделать это онлайн на веб-сайте Соцфонда или отправить документы по почте. Кроме того, можно обратиться в МФЦ лично, воспользоваться порталом Госуслуг, связаться по телефону или обратиться через работодателя, — перечислил юрист различные доступные способы.

Если гражданин подал заявление после наступления пенсионного возраста по своей вине, то выплата пенсии начнется с момента регистрации заявления. Если же задержка выплат произошла по вине Социального фонда, то деньги должны быть выплачены полностью и без каких-либо ограничений в сроки.

Читайте также:

В Москве пенсионера-изобретателя обманули мошенники на 200 тысяч рублей

В России на 10,5% выросли оклады военных и силовиков

Глава ВЦИОма Фёдоров раскрыл, как спецоперация повлияла на россиян

#деньги
#пенсии
#мошенники
#мфц
#юрист
#документы
#онлайн
#заявление
#спецоперация
Читайте нас в
Фильм «Неудержимые 4» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
«Неудержимые 4» возглавили прокат в России и СНГ, собрав 51,5 миллиона рублей
02 октября 2023, 02:18

Фото: iStock/LeMusique

Фильм «Неудержимые 4» снова признан лидером кинопроката, собрав в России и СНГ за прошедшие выходные 51,5 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.
Экшн «Неудержимые 4» представил в главных ролях Джейсон Стэйтема, Сильвестра Сталлоне, Меган Фокс и других известных актеров.

На втором месте оказалась российская семейная комедия «Иван Семенов: Большой поход», которая заработала 28,2 миллиона рублей. В картине снялись Роман Погорелов, Мария Шукшина, Марина Федункив и другие.

Комедийная мелодрама «Великая ирония» заняла третью строчку рейтинга с суммой в 23,9 миллиона.

На четвертом месте оказался фантастический боевик «Создатель», собравший 22,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что эти данные не включают в себя сборы в России и Белоруссии, где фильм не был выпущен.

Завершает список американская мелодрама «После. Навсегда» с выручкой в 22,3 миллиона рублей.

Читайте также:

Умер сыгравший Дамблдора в «Гарри Поттере»: что случилось с актером

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»

Daily Beast: Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах
#фильм
#данные
Читайте нас в
Умер актёр из «Республики ШКИД» Александр Липов
01 октября 2023, 03:41

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

В возрасте 82 лет скончался актёр Александр Липов, один из главных героев знаменитого советского фильма «Республика ШКИД». Об этом агентству ТАСС сообщили в Орловском муниципальном драматическом театре «Русский стиль» имени М. М. Бахтина, где Липов служил с 2000 года.
Помимо «Республики ШКИД», Александр Липов был известен советскому, а затем и российскому зрителю по ролям в таких фильмах, как «Вариант "Омега», «Разрешите взлёт!», «Макар-следопыт» и других. 

Более 35 лет своей жизни актёр отдал легендарной киностудии «Ленфильм», где озвучил и продублировал свыше четырёх сотен фильмов. За свои заслуги Александр Липов был награждён памятным знаком «Почётный кинематографист России».

Читайте также:

Скончался советский режиссёр Владимир Хмельницкий

Скончался актер театра и кино Алексей Янин

Стала известна причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина

#актёр
#кино
#смерть
Читайте нас в
Серпухов приглашает на выставку «Осенний вернисаж»
29 сентября 2023, 17:18

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музейно-выставочном центре в городском округе Серпухов проходит межрегиональная выставка «Осенний вернисаж».

Выставка «Осенний вернисаж» проходит ежегодно и помогает гостям познакомиться с творчеством подмосковных художников, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этот раз на выставке будут представлены работы 54 художников.


Выставка проходится до 15 октября. Подробнее о выставке можно узнать на официальном сайте центра.  

Читайте также:

В Зарайске впервые проведут фестиваль – тотальную инсталляцию «Между прошлым и будущим».

Электросталь приглашает на фестиваль акустического рока.

Жителей Подмосковья приглашают на выставку в музее «Новый Иерусалим».
#фестиваль
#выставка
#новый иерусалим
#радио
#электросталь
#служба
Читайте нас в
«Русские. XXI век»: Десятая серия уникального проекта уже доступна онлайн
29 сентября 2023, 10:32

Кадр из фильма «Русские. XXI век»

Десятая серия уникального документального проекта «Русские. XXI век», рассказывающего о жизни простых россиян, которые каждый день делают нашу страну хотя бы чуточку лучше, уже доступна онлайн.
Новая серия расскажет соотечественникам о жителях острова Сахалин. 

Фото: «Русские. XXI век»

Десятый эпизод получил говорящее о многом название «Увеличение счастья». И действительно – ответ на вековой вопрос о человеческом счастье так и остается открытым. Возможно, именно простые жители крупнейшего российского острова смогут дать на него ответ.

Фото: «Русские. XXI век»


«Глубина человеческой души подобна глубине рек, озер и морей. И если это так, то для простого человеческого счастья нужно совсем немного, например, чтобы дома кто-то ждал. Новая серия документального цикла покажет и расскажет это на примере жителей Сахалина», - поделилась со зрителями автор проекта Кристина Никитина.

Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посмотреть новую серию и самостоятельно ответить на вопрос о человеческом счастье можно в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.

Читайте также: 

Электросталь приглашает на фестиваль акустического рока

Жителей Подмосковья приглашают на выставку в музее «Новый Иерусалим»

На фестивале «Танцуй от души» в Подмосковье определили лучшие серебряные коллективы
#кино
#россия
#проект
#россияне
#остров
Читайте нас в
Электросталь приглашает на фестиваль акустического рока
28 сентября 2023, 17:57

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 30 сентября, в культурном центре «Октябрь» в городском округе Электросталь пройдёт фестиваль акустического рока «Осенняя акустика».

Гости фестиваля услышат авторские произведения и кавер-версии известных композиций. Выступят группы: Melancholy, АВСТЕРИЯ, ЛЕС, ИНЬ-ЯНЬ, ГАВАЙЦЫ, STUPID CUPID, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль начнётся в 18:00, вход возможен по приобретённым билетам.

Читайте также:

Самый известный российский цыган Марцинкевич выступит в Петербурге.

В Зарайске впервые проведут фестиваль – тотальную инсталляцию «Между прошлым и будущим».

Госдума учредила медаль имени режиссёра Станислава Говорухина.

#лес
#фестиваль
#медаль
#электросталь
#мероприятия
Читайте нас в
Жителей Подмосковья приглашают на выставку в музее «Новый Иерусалим»
28 сентября 2023, 17:49

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

28 сентября в музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра началась выставка «Живопись на бумаге».

Гости выставки смогут увидеть 19 работ советского и российского художника Николая Эстиса из собственного собрания музея, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Зрители выставки «Живопись на бумаге» погрузятся в мир аллюзий и метафор и познакомятся с главными героями произведений художника. Поподробнее о выставке можно узнать на официальном сайте музея. 

Посетить выставку можно будет до 12 ноября текущего года.

Читайте также:

Жителей Подмосковья приглашают на выставку в Каширский краеведческий музей.

В Зарайске впервые проведут фестиваль – тотальную инсталляцию «Между прошлым и будущим».

Стало известно, куда пропал Никита Михалков.
#музей
#фестиваль
#зрители
#радио
#живопись
#выставки
#мир
#михалков
#служба
Читайте нас в
Уехавшая из России Ахеджакова зарабатывает миллионы
КП: Гонорар Ахеджаковой за спектакль за границей составляет полмиллиона рублей
28 сентября 2023, 11:35

Фото: iStock/Caiaimage/Sam Edwards

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова зарабатывает по полмиллиона рублей за спектакли за границей, сообщает «Комсомольская правда».
По информации СМИ, один билет на концерт 85-летней артистки стоит порядка пяти тысяч рублей. Исходя из количества проданных билетов, становится ясно, что за один спектакль Ахеджакова получает порядка полумиллиона. Такие цифры вывели из крайних спектаклей, которые артистка сыграла в Армении и Грузии. 

Ближайшие даты выступлений Ахеджаковой намечены в Германии и Швейцарии, где билеты уже стоят на порядок дороже. 

Напомним, российская актриса открыто выступила против проведения специальной военной операции, после чего ее уволили из театра «Современник», где она работала с 1977 года. ​Сейчас Ахеджакова гастролирует по ​Европе со спектаклем «Мой внук Вениамин».

Читайте также: 

Виктор Сухоруков раскритиковал фильм «Брат 3», назвав его примитивным и пошлым

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»

Hollywood Reporter: Забастовка американских сценаристов закончится в среду
#билет
#концерт
#спектакль
#билеты
#актриса
#европа
#театр
Читайте нас в
Достижения.рф