В Подмосковье состоится IX Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского

Фото: фотобанк Московской области
Уточняется, что концерты будут проходить на Большой поляне Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского, где появится временная сцена.
В фестивале примут участие ведущие театры России, оперные и балетные артисты, звёзды академического и джазового искусства.
Ранее, в субботу, 3 июня, в усадьбе Вязёмы историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина Московской области прошёл традиционный Пушкинский фестиваль «Арт-пикник», посвящённый дню рождения поэта. В течение дня на территории усадебного парка работали различные тематические площадки. На главной сцене был организован большой концерт «Посвящение А.С. Пушкину». В программу входили «Медитативный джаз», вокальная и хоровая музыка, танцевальное шоу «Портрет Пушкина» и другие выступления.