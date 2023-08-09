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В Подмосковье состоится «Шаляпин-фестиваль»

09 августа 2023, 18:14

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 12 августа, на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа состоится музыкальный фестиваль «Шаляпин-фестиваль».

Проведение фестиваля приурочено к 150-летнему юбилею со дня рождения Фёдора Шаляпина и Сергея Рахманинова, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей фестиваля выступят солисты хора Государственного академического Большого театра, а также проведут концерты академических и фольклорных коллективов.



В рамках программы организуют несколько выставок — «Сергей Рахманинова: Я – русский композитор» и «Браво, Шаляпин». Их подготовил Российский национальный музей музыки.

Также, посетители смогут принять участие в мастер-классах, викторинах и детских интерактивных программах, подготовленных специально к фестивалю.

Начало фестиваля в 11:00. Вход свободный.

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С 11 по 12 августа на Боровском кургане в Раменском городском округе начнется музыкальный фестиваль «Засветись».

Жителей Подмосковья приглашают погулять в парке Малевича.

В субботу, 12 августа, в музее-заповеднике «Зарайский кремль» состоится арт-выходной «Праздник Изразца».
#музей
#фестиваль
#композитор
#сергиев посад
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Голливудский режиссёр Валентино: «Забастовка актёров вызвана страхом»
09 августа 2023, 13:39

Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин

Голливудский режиссёр, член Гильдии режиссёров, экс-кандидат в губернаторы штата Калифорния Питер Валентино объяснил забастовку голливудских сценаристов и актёров страхом потери работы из-за искусственного интеллекта.
«Забастовка актеров вызвана страхом, что искусственный интеллект займет их рабочие места. Над Голливудом навис важный вопрос: приведут ли переговоры и протесты к продлению контрактов. Каждый в индустрии с нетерпением ждёт ответ», — приводит «Вечерняя Москва» слова Валентино.

Он также напомнил о важности письма, подписанного более чем 1 000 голливудских звёзд, такими, как Мэрил Стрип, Бен Стиллер, Дженнифер Лоуренс и др. Изначально письмо призывало к забастовке для того, чтобы другая сторона согласилась на необходимую актёрам и сценаристам сделку для продолжения работы.

До этого сообщалось, что голливудская актриса Натали Портман рассталась со своим мужем хореографом Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака из-за его измены. Как передают «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал», роман Мильпье с 25-летней эко-активисткой Камиль Этье продолжался несколько недель.

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#актеры
#режиссёр
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Новая Третьяковка изменит режим работы с 10 по 12 августа
09 августа 2023, 13:23

Фото: istockphoto.com/IKvyatkovskaya

Режим работы Новой Третьяковки изменится с 10 по 12 августа из-за проведения II Международного детского культурного форума.
«Из-за проведения II Международного детского культурного форума с 10 по 12 августа будет изменено время работы залов Новой Третьяковки на ул. Крымский Вал, д. 10. С 10 по 12 августа будет закрыт вход посетителей в западное крыло Новой Третьяковки и выставочные залы Союза художников», — приводит АГН «Москва» сообщение сайта Государственной Третьяковской галереи.

Отмечается, что 12 августа основная экспозиция и выставки Новой Третьяковки будут работать с 10:00 до 18:00.

До этого актёр и кинорежиссёр Александр Ковтунец рассказал о кинематографе, а также о развитии в нём семейных ценностях. Как передаёт utro.ru со ссылкой на «Пятый канал», Ковтунец отметил, что старается в кино развивать традиционные семейные ценности и нарративы, которых в последнее время особенно не хватает в современном кинематографе.

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В Книжной палате привели новый рейтинг популярных у россиян книг

Жителей Подмосковья приглашают погулять в парке Малевича

В Петербурге пройдёт выставка современного вооружения на корабле «Иван Грен»
#культура
#выставка
#кино
#третьяковская галерея
#режиссёр
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В Книжной палате привели новый рейтинг популярных у россиян книг
08 августа 2023, 19:50

Фото: iStock/Canetti

Книги Достоевского и Чуковского вытеснили Кинга и Роулинг из рейтинга самых издаваемых авторов художественной литературы в России, следует из статистики Российской книжной палаты.
Русская классическая литература превзошла иностранные бестселлеры в первом полугодии 2023 года. Уточняется, что востребованность классики наблюдается в основном у молодёжи.

Теперь рейтинг выглядит следующим образом: на первом месте расположились произведения Фёдора Достоевского, следом идут детективные романы Агаты Кристи, а завершает тройку лидеров российская писательница Анна Потапкина с псевдонимом Анна Джейн. 

Изменения произошли и в сегменте детской литературы. Так из рейтинга ушли книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Верхушку списка заняли произведения Корнея Чуковского, затем идёт Александр Пушкин, а завершает рейтинг автор сказок Елена Ульева. 

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#рейтинг
#писатель
#россия
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Жителей Подмосковья приглашают погулять в парке Малевича
08 августа 2023, 18:26

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Парк Малевича — это настоящий рай для всех любителей активного отдыха: 15,4 км освещенных пешеходных дорожек приведут вас к самым удивительным местам леса — уютному пруду с утками, волшебной липовой аллее и каскадным водопадам.

В летнем сезоне в парке Малевича можно прокатиться на велосипеде, сыграть партию настольного тенниса или побороться в воркауте на спортивной площадке, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Малевича — площадка, открывшаяся в декабре 2020 года в Одинцовском городском округе, для длительного экспонирования искусства и паблик-арта XX-XXI веков.

«При чем тут Малевич?» Ответ скрывается в каждом уголке парка! Основа концепции парка заключается в имени великого русского художника Казимира Малевича, который часто бывал в соседней Немчиновке и вдохновлялся окрестными пейзажами. Так и появилась идея пространства, дополненного природными образами, малыми и большими архитектурными формами в стилистике русского супрематизма и узнаваемых во всем мире работ известного авангардиста.

Пространство наполнено художественными отсылками к творчеству знаменитого русского художника.

Подмосковный парк открыт круглосуточно для посетителей. 

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В этом году велосипедные маршруты в Подмосковье станут еще длиннее.

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#одинцово
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В Петербурге пройдёт выставка современного вооружения на корабле «Иван Грен»
08 августа 2023, 17:42

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В Санкт-Петербурге представят выставку современного вооружения на борту большого противолодочного корабля «Иван Грен», который прибудет в акваторию Невы 12 августа.
«На борту корабля будет показана выставка современного вооружения, а также военные трофеи. Расскажут про военно-морской флот России и его славную историю, достижения современности. Планируется, что потом корабль пройдет до Калининграда и посетит порты Мурманской области», – рассказали в беседе с «Петербургским дневником» в пресс-службе ВМФ.

Сообщается, что корабль будет стоять на одной из центральных набережных и пробудет в Петербурге до 16 августа, после чего посетит порты других городов.

Вход на выставку будет свободным.

Десантный корабль «Иван Грен» в рамках акции «Сила в правде», которая стартовала 22 августа, совершит поход по Северному морскому пути, посетит города и посёлки Крайнего Севера и российской Арктики.

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Арт-выходной «Праздник Изразца» пройдёт в Зарайском кремле

В Воскресенске состоится программа «Империя ремесел»

В Луховицах проведут молочный фестиваль
#выставка
#корабль
#вмф
#вооружения
#санкт-петербург
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Арт-выходной «Праздник Изразца» пройдет в Зарайском кремле
08 августа 2023, 17:13

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 12 августа, в музее-заповеднике «Зарайский кремль» состоится арт-выходной «Праздник Изразца»

«Праздник Изразца» — это масштабный праздник, ставший уже традиционным. В рамках праздника объединяются современные художники и неравнодушные к искусству и творчеству люди, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей и участников арт-выходного организаторы подготовили большую программу, состоящую из тематических мастер-классов по лепке из глины, изготовлению и росписи изразцов, созданию мозаики из стекла и украшений.


На празднике посетители смогут посмотреть на выставку современной авторской керамики, стекла и дерева на траве, а также побывать на показе авторских костюмов.

В конце мероприятия пройдет концерт под открытым небом, организованный музыкальным проектом Ethnote.

Мероприятие можно посетить бесплатно, вход свободный. 

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Во вторник, 8 августа, в парке усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск пройдет программа «Империя ремесел».

С 11 по 12 августа на Боровском кургане в Раменском городском округе начнется музыкальный фестиваль «Засветись».
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#праздник
#зарайский кремль
#вокал
#мир
#площадки
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В Воскресенске состоится программа «Империя ремесел»
07 августа 2023, 17:46

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Во вторник, 8 августа, в парке усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск пройдет программа «Империя ремесел».

Посетители мероприятия смогут посетить мастер-классы по изготовлению магнитов, значков, бижутерии, росписи по гипсу, составлению цветочного букета из мыла и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках события для гостей подготовлена концертная программа.

Начало мероприятия в 14:00, вход свободный для всех желающих.

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В Раменском стартует фестиваль «Засветись»
07 августа 2023, 11:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

С 11 по 12 августа на Боровском кургане в Раменском городском округе начнется музыкальный фестиваль «Засветись».

В рамках мероприятия для гостей подготовили шоу светомузыки, выступления музыкантов, розыгрыши призов, перфомансы и спортивные состязания, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В ходе фестиваля проведут также ярмарку живых ремесел, на которой гости смогут приобрести товары ручной работы.

На фестиваль вход свободный. Поподробнее о мероприятии можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.

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Фильм «Баба Яга спасает мир» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм «Баба Яга спасает мир» возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд
07 августа 2023, 01:49

Фото: IStock/batuhan toker

Кинолента «Баба Яга спасает мир» с участием Людмилы Артемьевой в главной роли стала лидером кассовых сборов в России и СНГ, заработав 97,2 миллиона рублей на прошлых выходных, сообщает kinobusiness.com.
На втором месте в прокатном рейтинге СНГ расположилась картина «Мег 2: Бездна» с Джейсоном Стейтемом, принесшая 50,5 миллиона рублей. Третье место заняла отечественная комедия «За Палыча!», с кассовыми сборами в размере более 45 миллионов рублей за уикенд.

Фильм «Барби», где главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг, оказался на четвертой позиции с суммой в 42 миллиона рублей в странах СНГ, за исключением России и Белоруссии. Замыкает пятерку лидеров историческая лента «Жанна Дюбарри» со сборами 39,8 миллиона рублей.

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