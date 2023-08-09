В Подмосковье состоится «Шаляпин-фестиваль»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Проведение фестиваля приурочено к 150-летнему юбилею со дня рождения Фёдора Шаляпина и Сергея Рахманинова, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Для гостей фестиваля выступят солисты хора Государственного академического Большого театра, а также проведут концерты академических и фольклорных коллективов.
В рамках программы организуют несколько выставок — «Сергей Рахманинова: Я – русский композитор» и «Браво, Шаляпин». Их подготовил Российский национальный музей музыки.
Также, посетители смогут принять участие в мастер-классах, викторинах и детских интерактивных программах, подготовленных специально к фестивалю.
Начало фестиваля в 11:00. Вход свободный.
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