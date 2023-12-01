В Подмосковье стартовал конкурс «Лучший по профессии»

1 декабря в парках культуры и отдыха Московской области пройдёт открытие зимнего сезона. В этот день зажгут новогодние ёлки и иллюминацию, гостям покажут культурно-развлекательную программу, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.