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В Подмосковье стартовал конкурс «Лучший по профессии»

01 декабря 2023, 13:05
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Объявлен конкурс «Лучший по профессии» в сфере культуры Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс на соискание премии «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры организован министерством культуры и туризма Московской области.

Конкурс состоит из двух этапов. Первый это прием документов в министерстве с 1 по 29 декабря 2023, а второй — рассмотрение конкурсной комиссией документов работников сферы культуры до 1 февраля 2024 года.


Всего участники будут бороться в семи номинациях: «Лучший работник культурно-досугового учреждения»,«Лучший работник библиотеки», «Лучший работник театра», «Лучший работник музея», «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры», «Лучший менеджер» и «Творческий прорыв».

Стоит отметить, что победители конкурса смогут получить премии в размере от 200 тысяч до 350 тысяч рублей. Сумма денежного вознаграждения будет зависеть от номинации участника.

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Гендиректор Большого театра Владимир Урин покинул пост
Гендиректор Большого театра Владимир Урин попрощался с коллегами и покинул пост
01 декабря 2023, 01:13

Фото: iStock/Paha_L

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин покинул пост. Он снял видеоролик, в котором попрощался с коллегами, пишет РБК.
Соответствующую запись с Уриным опубликовал музыкальный критик Сергей Буланов на своей странице в соцсети. 

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сообщил Владимир Урин.

Отмечается, что его место займёт Валерий Гергиев, который в настоящее время является руководителем Мариинским театром. 

По информации Телеграм-канала Shot, нового директора представят коллективу Большого театра 1 декабря. Так, Гергиев станет главой  объединённой дирекции Большого и Мариинского театров.

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#культура
#соцсети
#запись
#театр
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Завершена оцифровка всех бумажных выпусков «Вечерней Москвы» за 100 лет
30 ноября 2023, 18:45

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Национальная электронная библиотека (НЭБ) и газета «Вечерняя Москва» завершили работу над газетным проектом «Вся «Вечерка» за 100 лет!».
Специалисты оцифровали бумажные выпуски газеты с 1923 по 2023 год, которые теперь можно найти на сайте библиотеки.

«Этот проект стал настоящим подарком для читателей к юбилею «Вечерней Москвы». Люди не раз говорили о том, что выписывали газету годами, но не все бумажные выпуски сохранились. Теперь появилась возможность прикоснуться к газете, перечитать все интересующие людей номера, не выходя из дома. Это огромный шаг вперед!» — прокомментировал генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.

Он также выразил слова благодарности специалистам НЭБ за проделанный труд.

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#сми
#технологии
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Зимний сезон в подмосковных парках торжественно откроют 1 декабря
30 ноября 2023, 16:17

Фото: Минкульт МО

1 декабря в парках культуры и отдыха Московской области пройдёт открытие зимнего сезона. В этот день зажгут новогодние ёлки и иллюминацию, гостям покажут культурно-развлекательную программу, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Юные посетители Раменского городского парка смогут присоединиться к анимационной программе «Здравствуй, зимушка, Зима!». На территории парка для всех желающих будет проходить бесплатная фотосессия. 
 
Гостей Дрезненского городского парка Орехово-Зуевского городского округа ждут пончики и глинтвейн от снеговиков и мастер-класс «Новогодняя снежинка». 
 
В городском парке культуры и отдыха в Чехове пройдёт музыкально-театрализованное представление «Сказка к нам приходит». 
 
Парк культуры и отдыха им. Гагарина в Шатуре приглашает на дегустацию варенья и мёда, новогоднюю ярмарку, флешмоб «Зимний дракон», театрализованное представление и зимние соревнования.
 
В парке «Захарово» в Одинцовском городском округе можно будет присоединиться к мастер-классу «Деревянный дракон», соревнованию «Веселые эстафеты», увидеть постановку «Кто спрятал огоньки?». 
 
Сквер им. В. А. Зайцева в Коломне приглашает на новогоднюю ярмарку «Ёлкины подарки».
 
В течение всего зимнего сезона в парках Подмосковья будут работать резиденции и почта Деда Мороза. Для посетителей подготовили увлекательные занятия, интерактивные игры, театральные постановки.
 
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В Подмосковье откроют выставку «Упакованная сказка»
30 ноября 2023, 13:06

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Сергиевом Посаде откроется выставка «Упакованная сказка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 1 декабря в музее брендов, истории и дизайна упаковки в городском округе Сергиев Посад.

Для посетителей будет представлена экспозиция коллекции упаковок для кондитерских изделий XIX – XX веков, которые были произведены в Российской Империи и СССР.

Стоит отметить, что в основу оформления легли фрагменты из русских сказок, изображения географических карт стран мира, редких животных и птиц, а также памятников архитектуры.

Кроме этого, выставку можно будет посетить до 31 января 2024 года. Подробную информацию можно найти на официальном сайте музея.

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#программа
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Документальный сериал «Русские. XXI век» посмотрело почти 1,5 миллиона человек
30 ноября 2023, 11:11

Фото: «Русские. XXI век»

Документальный цикл из 12 серий «Русские. XXI век», который повествует о жизни наших соотечественников, посмотрело почти 1,5 миллиона человек.
Сериал рассказывает истории 60 обычных россиян из 12 регионов нашей огромной страны. Казалось бы, что интересного может таить в себе жизнь нашей соседки, коллеги или бывшей одноклассницы?

Фото: «Русские. XXI век»

Именно эту тему и раскрывает документальный фильм. Если присмотреться поближе к людям, которые нас окружают, то можно увидеть, насколько удивителен мир вокруг нас, и настолько глубоким может быть человеческое сердце. 

Фото: «Русские. XXI век»

«Герои нашего времени» - так ласково называют участников картины создатели проекта. Посмотрев сериал, можно убедиться, что творить добро, нести помощь, любовь и понимание всем вокруг можно даже будучи простым человеком. 

Фото: «Русские. XXI век»

«60 человеческих судеб. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Обнаженная искренность. Настоящие человеческие эмоции. Истории до мурашек. Духовность. Патриотизм. Любовь. Соучастие. Фильм о людях для людей, о россиянах, о нас с вами – «Русские. XXI век», - так описала сериал его генеральный продюсер Кристина Никитина.           

Фото: «Русские. XXI век»

Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посмотреть новую серию и самостоятельно ответить на вопрос о человеческом счастье можно в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.

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Жительница Волоколамска получила гран-при конкурса «Я художник – я так вижу»
30 ноября 2023, 10:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Гран‑при VIII Всероссийского инклюзивного конкурса «Я художник – я так вижу» завоевала участница из Волоколамска. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Всего на конкурс было представлено свыше 1000 работ-интерпретаций произведений искусства из мировых музейных коллекций на тему «Семья в искусстве». От Волоколамска участвовали 4 работы воспитанников клубного формирования «Солнечный лучик».

«Выбирать лучших из лучших оказалось сложно. Очень много в каждой возрастной категории потрясающих работ, ведь Гран-при выбираются из работ уже отобранных экспертами музеев-партнеров конкурса, мастерами своего дела», – поделилась учредитель организатора конкурса АНО «Колесо Обозрения» Валерия Тарасова.

По итогам конкурса, гран-при в возрастной категории 10-13 лет получила Татьяна Швечикова с работой «Прогулка с малышом». Также Бектяшева Елизавета завоевала спецприз в номинации «За необычную интерпретацию» за аппликацию «Ночь в заполярье» и первое место в возрастной категории 14-20 лет за картину «Нанайка у колыбели».

Кроме этого, самый юный волоколамский участник 10-летний Павел Сыроваткин был награжден специальным призом за работу «Пава с павенком».

Стоит отметить, что торжественное награждение пройдет 2 декабря в Москве.

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Любимова: Нацпроекта «Культура» будет продлён до 2030 года
30 ноября 2023, 01:30

Фото: сайт Кремля

Министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме заявила о планах продления национального проекта «Культура» до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы ведомства, нацпроект в настоящее время находится на пятом году реализации и имеет высокий уровень кассового исполнения. Так, сейчас ведомство активно работает над продлением проекта на следующие десять лет.

Любимова подчеркнула высокую потребность регионов в модернизации культурных объектов. Она отметила, что в рамках проекта «Культура» 274 здания детских школ искусств были отремонтированы или реконструированы с 2022 по 2023 годы. Кроме того, 610 школ училищ и школ искусств получили новое оборудование, музыкальные инструменты и учебные материалы.

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#оборудование
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#россия
#нацпроекты
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Ансамбль из Жуковского «Нежность» победил в конкурсе «Семь нот»
29 ноября 2023, 21:03

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Хореографический ансамбль «Нежность» стал победителем Всероссийского конкурса «Семь нот».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, ансамбль стал лауреатом I степени в конкурсе сразу в двух номинациях: «Народный и народно-стилизованный танец. Ансамбли (15-20 лет)» и «Народный и народно-стилизованный танец. Ансамбли (11-14 лет)». Танцоры получили сразу два соответствующих диплома.

Руководителем коллектива является заслуженный работник культуры Московской области Надежда Дабахова. Также в подготовке танцоров к конкурсу участвовали преподаватели Лилиана Рулева, Геннадий Пузаков, Полина Крымова.

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#жуковский
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#культура
#искусство
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Комитет по молодёжной политике Петербурга продолжит развивать КВН
29 ноября 2023, 19:55

Фото: istockphoto.com/Lincoln Beddoe

Первый зампред Комитета по молодёжной политике Санкт-Петербурга Роман Волковский заявил, что в 2024 году городские власти продолжат оказывать содействие в развитии местного КВН-движения.
Он отметил, что планируется развивать системную работу с КВН-движением в городе, поддерживать основные лиги. Также будет вестись соответствующая работа со студентами в рамках образовательных и творческих мероприятий юмористической тематики.

«КВН – это одна из возможностей, позволяющая получить навыки и компетенции для дальнейшего развития творческой молодёжи. В рамках регионального КВН-движения участник на практике приобретает базовые знания для профессиональной самореализации в сфере креативных индустрий в родном регионе, а также гибкие навыки, что способствует развитию личности молодого человека», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Волковский.

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