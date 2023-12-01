В Подмосковье стартовал конкурс «Лучший по профессии»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Объявлен конкурс «Лучший по профессии» в сфере культуры Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс на соискание премии «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры организован министерством культуры и туризма Московской области.
Конкурс состоит из двух этапов. Первый это прием документов в министерстве с 1 по 29 декабря 2023, а второй — рассмотрение конкурсной комиссией документов работников сферы культуры до 1 февраля 2024 года.
Всего участники будут бороться в семи номинациях: «Лучший работник культурно-досугового учреждения»,«Лучший работник библиотеки», «Лучший работник театра», «Лучший работник музея», «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры», «Лучший менеджер» и «Творческий прорыв».
Стоит отметить, что победители конкурса смогут получить премии в размере от 200 тысяч до 350 тысяч рублей. Сумма денежного вознаграждения будет зависеть от номинации участника.
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Конкурс состоит из двух этапов. Первый это прием документов в министерстве с 1 по 29 декабря 2023, а второй — рассмотрение конкурсной комиссией документов работников сферы культуры до 1 февраля 2024 года.
Стоит отметить, что победители конкурса смогут получить премии в размере от 200 тысяч до 350 тысяч рублей. Сумма денежного вознаграждения будет зависеть от номинации участника.
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Мира Полтева