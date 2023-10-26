В Подмосковье стартовал международный фестиваль спортивного кино

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Всего участники покажут 11 художественных картин, 37 документальных фильмов и 3 анимационные ленты. Все выступления будут посвящены 29 видам спорта.
Кроме этого, основная задача фестиваля это поддержка развития отечественного кинематографа в жанре спортивного кино, а также распространение знаний о героях спорта,их спортивных достижениях и ценностях.
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