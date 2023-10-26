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В Подмосковье стартовал международный фестиваль спортивного кино

26 октября 2023, 16:00
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье стартовал XXI международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В крупнейший спортивном киносмотре примут участие представители 8 стран: России, Сербии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Ирана, Македонии, Германии и Турции.

Всего участники покажут 11 художественных картин, 37 документальных фильмов и 3 анимационные ленты. Все выступления будут посвящены 29 видам спорта.


Стоит отметить, что площадкой для проведения 21 фестиваля стал Красногорск. Киносмотр пройдет с 26 октября по 1 ноября.

Кроме этого, основная задача фестиваля это поддержка развития отечественного кинематографа в жанре спортивного кино, а также распространение знаний о героях спорта,их спортивных достижениях и ценностях.

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В Петербурге состоится презентация книги девушки, боровшейся с меланомой
27 октября 2023, 17:48

Фото: istockphoto.com/VinokurovYury

В Санкт-Петербурге 29 октября в галерее «Мастер» пройдёт презентация книги «Небо для Ульяны» Ульяны Шкатовой, которая боролась с меланомой на протяжении шести лет и вела блог об этом.
К сожалению, девушка скончалась в 2021 году.

Здесь же состоится и выставка картин матери Ульяны Яны Соловьевой.

«Выставка посвящена выходу книги моей дочери Ульяны Шкатовой. Книга называется «Небо для Ульяны», она создана на основе её блога. Ульяна была художником, а небо было главной темой её творчества. Ульяна мечтала о своей выставке, но помешал COVID-19. Спустя полгода после её ухода мы с её мужем Сашей организовали выставку её картин», –   поделилась с «Петербургским дневником» Яна.

Она отметила, что пообещала дочери ещё при её жизни издать о ней книгу под её авторством. Яна добавила, что два года работала над изданием произведения.

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Приём заявок на фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье окончится 1 ноября
27 октября 2023, 13:11

Фото: istockphoto.com/Giulio Fornasar

Приём заявок на детско-юношеский фестиваль «Голоса сердец» в подмосковном Реутове завершится 1 ноября.
«Фестиваль для детей и юношества «Голоса сердец» проводится для поддержки и развития творческой деятельности детей, подростков и молодёжи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Организатор фестиваля – госучреждение культуры Московской области «Креативное бюро «Регион» при поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья и администрации городского округа Реутов», – приводит АГН «Москва» сообщение минтуризма региона.

Отмечается, что 25 ноября станут известны победители фестиваля, а также состоится гала-концерт.

А Московский Художественный Театр недавно отметил 125-летие создания. На празднике в честь события появилась актриса Рената Литвинова, уехавшая из России. Как пишут «Дни.ру», появление артистки было в виде её фотографий, на которых изображены образы и роли актрисы в театре. Альбом вышел к юбилею Художественного театра альбоме.

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В Подмосковье стартовал международный фестиваль спортивного кино
#подмосковье
#реутов
#фестиваль
#концерт
#театр
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В Подмосковье заслуженный артист России провел мастер-класс для детей
27 октября 2023, 12:02

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В городском округе Одинцово заслуженный артист России Алексей Лундин провел мастер-класс для юных учеников школ искусств. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В детской музыкальной школе в городском округе Одинцово  Алексей Лундин и его ученики музыкальной школы имени Гнесиных провели показательные выступления для детей из детских школ искусств и музыкальных школ Одинцовского городского округа.
 
Проект существует уже семь лет. За это время проведено большое количество мастер-классов по всей Московской области.

Кроме этого, такие занятия показывают хорошие результаты в дальнейшей работы юных учеников.

Стоит отметить, что многие участники мастер-классов смогли поступить в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, а также Российскую академию музыки имени Гнесиных.

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#музыкальная школа
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В Подмосковье покажут инклюзивный спектакль
27 октября 2023, 11:24

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Московском Губернском театре поставят инклюзивный спектакль. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Московском Губернском театре завершили работу лаборатории «Внимание. Театр», во время которой были созданы три спектакля.

«Миссия нашего театра, которую мы заявили еще 10 лет назад, — построить театр, доступный для всех. <…> В том числе для зрителей с особенностями здоровья. <…> Поэтому проект «Внимание. Театр», который мы реализовываем совместно с Центром «Инклюзион» и Фондом «Со-единение»— продолжение темы «театра, доступного для всех». Это еще один серьезный шаг в этом направлении»,— отметил художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков. 

Он также подчеркнул, что Губенский театр первый в России, где есть тифлокомментирования в театре, благодаря которой спектакли доступными для людей с нарушениями зрения. Кроме этого, театр оснащен экранами для субтитров и оборудованием, при помощи которого в зал могут подняться зрители на инвалидных колясках.

Стоит отметить, что  одноименная лирическая комедия-хор по повести «Голубое и зеленое» Юрия Казакова режиссера Ксении Кошкиной станет частью репертуара Губернского театра в этом сезоне.

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#московская область
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Названа дата выхода последней песни группы Beatles с вокалом Леннона
Последняя песня Джона Леннона и The Beatles Now and Then выйдет 2 ноября
26 октября 2023, 17:50

Один из основателей британской рок-группы Beatles сэр Пол Маккартни рассказал, что последняя песня ливерпульской четверки Now and Then с вокалом Джона Леннона будет выпущена 2 ноября. Об этом говорится на официально сайте музыканта.
По словам Маккартни, композиция Now and Then является последней песней, которую написал и спел Джон Леннон. Отмечается, что музыкальный клип на эту песню будет выпущен 3 ноября. 

Также 1 ноября выйдет видео о создании композиции с эксклюзивными кадрами и комментариями участников группы Beatles, а также сына Леннона Шона Оно-Леннона.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект воссоздал голос солиста Леннона в «последней пластинке» коллектива. Маккартни поделился, что современная технология была использована для «извлечения» голоса Леннона из старой демозаписи.

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В Софрино впервые за 50 лет отремонтировали библиотеку
В городском округе Пушкинский обновили библиотеку
26 октября 2023, 16:50

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В рабочем посёлке Софрино отремонтировали городскую библиотеку. Деньги на новую мебель и строительные работы выделила администрация городского округа Пушкинский.
Библиотека, расположенная сегодня в ДК «Юбилейный», появилась в посёлке в 1971 году. С тех пор ремонт в учреждении не проводился. Однако в этом году за счёт средств из местного бюджета библиотека кардинально преобразилась: обновился интерьер, появилась новая мебель, рассказал в своём-телеграм-канале глава округа Максим Красноцветов.
«Ремонт позволил нам выделить пять активных зон, которые включают в себя выставочное пространство, детскую зону для работы кружков, территорию для культурно-просветительских мероприятий, зону доступа к электронным ресурсам. Учреждение стало соответствовать федеральным стандартам модельной библиотеки», — отметил он.
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#библиотека
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В Звенигороде пройдет мастер-класс по росписи сумок
26 октября 2023, 11:33

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В подмосковном Звенигороде организуют мастер-класс «Роспись сумки-шоппера». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие будет проходить в звенигородском музее-заповеднике.

Гости мастер-класса смогут узнать о разных техниках росписи по ткани и декорировании аксессуаров. Ведущей мастер класса будет дизайнер-кастомайзер Мария Гогова. Перед началом работы участники послушают лекцию, а после смогут узнавать интересующие их вопросы у дизайнера.

Кроме этого Мария является создателем эскизов звенигородских наличников, которыми украшены дома местных жителей.

Стоит отметить, что мастер-класс пройдет 28 октября в 14:00.  Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте музея.

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#музей
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В Балашихе пройдет театрально-цирковое представление
25 октября 2023, 16:40

Фото: istockphoto /davit85

В подмосковной Балашихе состоится театрально-цирковое представление «Айболит и Бармалей». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выступление пройдет во Дворце культуры «Балашиха» 29 октября.

Гости смогут увидеть захватывающее выступление артистов по всеми известному произведению Корнея Чуковского «Айболит».  

Шоу будет построено на истории как Доктор отправляется в Африку, где его ждет непростое путешествие. Во время своего пути он будет помогать разным животным. Кроме этого он также встретится с главным ненавистником всех врачей — Бармалеем.

Стоит отметить, что билеты можно купить на сайте ДК «Балашиха».Начало постановки в 12:00. 

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#подмосковье
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Сенатор Гумерова призвала «провести ревизию» традиционных праздников в России
25 октября 2023, 14:11

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что на инициативу по замене Хеллоуина на фестиваль урожая стоит смотреть чуть шире, и призвала проанализировать праздники России.
Она подчеркнула, что в России огромное количество традиционных праздников, на которые также стоит обратить внимание.

«Надо провести ревизию тех праздников, активностей, которые проходят в стране. В многонациональной российской культуре достаточно традиционных праздников, которые с учётом современных реалий мы могли бы проводить интересно. У нас, например, есть традиционный башкирский праздник Сабантуй», — прокомментировала в беседе с RT Гумерова.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил учредить в России фестиваль урожая в конце октября на замену западному празднику Хеллоуин.

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