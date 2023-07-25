В Подмосковье стартовала регистрация на конкурс «Директор года России-2023»

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Регистрация на конкурс стартовала 25 июля, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте конкурса.
В прошлом году в конкурсе приняли участие 775 директоров школ из 69 регионов страны.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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