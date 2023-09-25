В Подмосковье стартовал Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ»

Фото: пресс-служба подмосковной организации Союза кинематорафистов РФ
Председателем жюри конкурса станет кинопродюссер, профессор Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, профессор кафедры Московского государственного института культуры Наталья Сёмина.
Церемония закрытия кинофестиваля пройдёт 24 декабря. В этот же день будут озвучены победители конкурса в разных номинациях.
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