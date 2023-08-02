В Подмосковье в августе проведут почти сотню бесплатных кинопоказов

3 и 4 августа в подмосковной Истре студенты ГИТИСа проведут мастер-классы «Актерское внимание» и «Основа движка».

Мероприятие пройдет в атриуме музея «Новый Иерусалим», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В четверг, 3 августа, пройдет мастер-класс «Актерское внимание», на котором гости научатся упражнениям, которые практикуют артисты перед выходом на сцену и многому другому.

В пятницу, 4 августа, студенты ГИТИСа расскажут на мастер-классе «Основа движка» об отработке сценических движений с помощью работы над собственным телом.

Мастер-классы начнут проводить в 16:00, участие бесплатное.