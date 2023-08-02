В Подмосковье в августе проведут почти сотню бесплатных кинопоказов

Фото: Минкульт МО
Проект «Кинопарк» разрабатывает подмосковный Минкульт и Креативное бюро «Регион» при поддержке областного правительства. Он был запущен в 2016 году в рамках Года российского кино. С тех пор кинопоказы под открытым небом – неотъемлемая часть летнего досуга в парках Подмосковья.
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