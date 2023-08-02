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В Подмосковье в августе проведут почти сотню бесплатных кинопоказов

02 августа 2023, 19:30

Фото: Минкульт МО

97 бесплатных кинопоказов пройдут в августе на 37 площадках 24 городских округов Подмосковья. Областной проект «Кинопарк» опубликовал расписание показов под открытым небом в летних кинотеатрах, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программу войдут семейный фэнтези-фильм «Солнце на вкус», приключенческая комедия «Мальдивы подождут», остросюжетный детектив «Хитровка. Знак четырёх» и многие другие картины.

Проект «Кинопарк» разрабатывает подмосковный Минкульт и Креативное бюро «Регион» при поддержке областного правительства. Он был запущен в 2016 году в рамках Года российского кино. С тех пор кинопоказы под открытым небом – неотъемлемая часть летнего досуга в парках Подмосковья.

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#культура
#подмосковье
#московская область
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Студенты ГИТИСа проведут мастер-классы для желающих
02 августа 2023, 14:32

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

3 и 4 августа в подмосковной Истре студенты ГИТИСа проведут мастер-классы «Актерское внимание» и «Основа движка».

Мероприятие пройдет в атриуме музея «Новый Иерусалим», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В четверг, 3 августа, пройдет мастер-класс «Актерское внимание», на котором гости научатся упражнениям, которые практикуют артисты перед выходом на сцену и многому другому. 

В пятницу, 4 августа, студенты ГИТИСа расскажут на мастер-классе «Основа движка» об отработке сценических движений с помощью работы над собственным телом.

Мастер-классы начнут проводить в 16:00, участие бесплатное. 

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#студенты
#новый иерусалим
#лаборатория
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Тарантино планирует предложить роль тяжелобольному Уиллису в фильме «Кинокритик»
02 августа 2023, 09:41

Фото: istockphoto/batuhan toker

Режиссёр Квентин Тарантино хочет предложить больному афазией Брюсу Уиллису эпизодическую роль в своём фильме «Кинокритик», который станет последним в фильмографии Тарантино.
Об этом пишет Daily Express, ссылаясь на свой источник. Сообщается, что режиссёр хочет предложить актёру камео, но готов к отказу, если семья Уиллиса решит, что состояние здоровья актёра не позволяет ему сыграть в картине.

В марте 2022 года Брюсу Уиллису диагностировали афазию. Точным диагнозом актёра называют лобно-височную деменцию. Бороться с заболеванием Брюсу Уиллису помогают члены его семьи: жена Эмми Хемминг, их Мейбл и Эвелин. Поддерживают Уиллиса дети от брака с Деми Мур — Румер, Скаут и Таллула. Деми Мур также принимает участие в жизни актёра.
 
Квентин Тарантино ранее подтвердил, что «Кинокритик» станет последним фильмом в его режиссёрской карьере. По его словам, у него нет мотивации снимать кино. Будущий фильм посвящен кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. При этом Тарантино не планирует совсем уходить из киноиндустрии.

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#кино
#режиссёр
#фильм
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Выставку фламандской живописи в «Новом Иерусалиме» посетили более 100 тыс человек
01 августа 2023, 21:45

Фото: Минкульт МО

Более 100 тыс человек побывали на выставке «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» в «Новом Иерусалиме». Такие данные привели в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Выставка открылась в декабре и стала невероятно популярной у жителей и гостей региона. Всего её посетили более 100 тыс человек. В экспозиции были представлены около 70 полотен фламандских мастеров XVII века. Проект объединил картины из фондов и постоянных коллекций девяти музеев России», – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, слова которой привели в пресс-службе. 
Весной было решено продлить проект. Сейчас картины возвращаются в свои музеи.  
Смысловым центром экспозиции стали работы Питера Пауля Рубенса из частных коллекций, ранее никогда не выставлявшиеся в России. Также жители и гости Подмосковья смогли познакомиться с творчеством других художников фламандской школы – Ван Дейка, Йорданса, Снейдерса, Брейгеля Бархатного и Тенирса Младшего.

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#культура
#искусство
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#картины
#новый иерусалим
#ирина каклюгина
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#подмосковье
#московская область
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Большой театр приглашает китайских коллег в Россию
31 июля 2023, 21:54

Фото: iStock/abezikus

Художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев сообщил о ведении переговоров о возможном приезде в Россию китайских танцоров.
Он отметил, что представители балета Китая достигли высоких результатов, что подтверждают результаты международных конкурсов.

Кроме того, он заявил, что сотрудничество с китайскими танцорами балета и возможность российских профессионалов играть вместе с ними на сцене – «это замечательно».

Ранее сообщалось, что труппа Большого театра успешно завершила гастроли в Китае. Это была первая поездка в страну за последние пять лет.

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#сотрудничество
#театр
#балет
#китай
#россия
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Песни SHAMAN и Газманова прозвучали на концерте в Пхеньяне
31 июля 2023, 20:49

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

На концерте в Пхеньяне, посвященном 70-летию окончания Корейской войны, местные артисты на русском языке исполнили песни Олега Газманова и Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. Трансляцию мероприятия вело Корейское центральное телевидение.
Исполнители из КНДР спели песню Газманова «Вперед, Россия!». Также во время концерта прозвучала известная песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа», написанная им для кинофильма «Белорусский вокзал». Творчество SHAMAN, известного своими патриотическими композициями, было представлено песней «Встанем!». В заключение корейские артисты исполнили песню Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы».

Вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном праздничный концерт посетил и послушал знакомые песни глава министерства обороны России Сергей Шойгу, находящийся в Пхеньяне в рамках рабочей поездки. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель его визита — переговоры о поставках в Россию корейской военной техники и вооружений.

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#переговоры
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Актёр Самойленко: Делать перезапуск «Папиных дочек» — ошибка
31 июля 2023, 18:57

Фото: istockphoto.com/Andrey Sayfutdinov

Актёр Александр Самойленко, сыгравший в оригинальном ситкоме «Папины дочки» стоматолога Андрея Антонова, высказал мнение о том, что перезапускать проект было ошибкой.
«С моей точки зрения, делать перезапуск этой истории — ошибка. А там посмотрим: может быть, я окажусь неправым, и этот проект затмит все остальные. Но мне так не кажется», — поделился с Газета.ру Самойленко.

При этом, артист подчеркнул, что ни в коем случае не осуждает идею создания нового проекта, к новому сериалу он относится совершенно спокойно. Он также отметил, что специально ждать и смотреть сериал не будет.

Премьера нового сериала «Папины дочки» запланирована на осень 2023 года. Сообщалось, что к работе в проекте вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко и т.д.

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#общество
#культура
#телевидение
#актёр
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Летом в парках Химок проведут более 1500 мероприятий
31 июля 2023, 18:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

За летний сезон в городском округе Химки планируют провести более 1500 спортивных и культурно-массовых мероприятий.
В летнем сезоне активности проходят в парках имени Величко и Толстого, «Подрезково», «Дубки», «Два берега», «Яковлево», парковой зоне «Экоберег», а также в скверах имени Марии Рубцовой и «Юбилейный».

Для гостей парков подготавливают интересные развлекательные программы со спортивными соревнованиями, мастер-классами, творческими встречами, интеллектуальными играми, концертами и другое.
«Самые востребованные мероприятия в парках у химчан — концерты, кинопоказы а также мастер-классы для детей и взрослых. Об этом говорят результаты голосования, которое мы ранее проводили в социальных сетях», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. 

К началу лета на территории химкинских парков открыли 15 фонтанов, новые площадки для воркаута и кроссфита, футбольные поля и теннисные корты, а также оборудовали зоны барбекю для проведения семейного досуга.
 
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Химкинские парки с начала года приняли более 3 млн человек.

В 2023 году в Химках обновят 78 детских и спортивных площадок.
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Кинокритик Григорьев раскрыл главные факторы успеха фильма «Барби»
Кинокритик Григорьев назвал главными факторами актёрский состав и яркость картинки
31 июля 2023, 18:00

Фото: istockphoto.com/fieldwork

Кинокритик Роман Григорьев заявил, что успех фильма «Барби» в кинопрокате на территории стран СНГ объясняется сюжетом, актёрским составом, яркой картинкой и сарафанным радио.
«В фильме играют Марго Робби и Райан Гослинг. Любимая в детстве кукла наконец ожила, это фантастическое предложение от Голливуда, сумасшествие и мечта всего детства. Новость об этом фильме вышла больше года назад. Каждый выход нового трейлера или кадра со съемочной площадки, яркие наряды, кричащие розовые цвета — все это дергало глаз зрителя. Интрига подогревала интерес», — пояснил в беседе с NEWS.ru Григорьев.

А депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призвала «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ. Она считает, что фильм «Барби» является «рекламой программы демократической партии», ведь в нём демонстрируются «геи, трансы, женщины, которые захватили мир» и «ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет».

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#кино
#культура
#общество
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В Подмосковье пройдет бесплатная выставка керамических изделий
31 июля 2023, 16:57

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

1 августа в Балашихе стартует выставка керамических изделий «Гончарных дел мастера и подмастерья», которая пройдет в Центре искусств и ремесел.

Мастера гончарного творчества и их воспитанники представят на выставке свои лучшие работы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости выставки смогут увидеть работы созданные как профессионалами, так и начинающими скульпторами.

Выставка будет проходить в Центре искусств и ремесел до 15 августа 2023 года. Вход бесплатный для всех желающих. 

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#балашиха
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#город
#человек
#выставки
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Подмосковье ищет медработников