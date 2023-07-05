В Подмосковье в июле проведут 115 кинопоказов под отрытым небом

Фото: Минкульт МО
В рамках подмосковного проекта «Кинопарк» в июле пройдут 115 кинопоказов на 43 площадках 25 городских округов. Составлено расписание бесплатных уличных показов в летних кинотеатрах региона, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Так, состоятся показы анимационной комедии «Трио в перьях 2», советской военной драмы «Помни имя своё», ироничной кинокартины «Непослушник 2», приключенческого боевика «Командир счастливой «Щуки» и многих других лент.
В этом сезоне у «Кинопарка» появилась новая площадка – в Юсуповском сквере Долгопрудного. Там можно смотреть кино рядом со сценой над Котовским заливом.
Вход на все показы – свободный. Информацию о сеансах можно узнать на интернет-ресурсах уличных кинотеатров, а также на сайте Минкульта Подмосковья.
Проект «Кинопарк» стартовал в 2016 году в рамках проведения Года российского кино. Постепенно кинопоказы под открытым небом стали неотъемлемой частью культурно-досуговых программ парков Подмосковья.
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Проект «Кинопарк» стартовал в 2016 году в рамках проведения Года российского кино. Постепенно кинопоказы под открытым небом стали неотъемлемой частью культурно-досуговых программ парков Подмосковья.
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Лора Луганская