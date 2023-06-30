В Подмосковье в июле пройдет около 200 ярмарок

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Ярмарки проведут в 34 городских округах Подмосковья.
Во второй месяц лета в Подмосковье фермерские ярмарки проведут в 34 городских округах, большинство из них будут тематическими, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В июле в Московской области пройдет 196 ярмарок, большая часть из которых - тематические. В разгар дачного сезона не теряют свою актуальность ярмарки, посвященные саду и огороду, где можно приобрети рассаду, семена, инвентарь и многое другое. Также там представлена региональная фермерская продукция как местных товаропроизводителей, так и производителей из других регионов страны», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Посетители ярмарок смогут приобрести продукцию региональных сельхозпроизводителей, не содержащую искусственных добавок.
Больше всего ярмарок проведут в Волоколамске, Воскресенске, Пушкино, Наро-Фоминске, Шаховской и Красногорске.
Полный список ярмарок можно увидеть на сайте.
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Алиса Сергиенко