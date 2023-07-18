В Подмосковье за неделю провели более 40 ярмарок

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
«На прошедшей неделе в Подмосковье было организовано 42 ярмарки. Из низ 34 тематических и 8 - сельскохозяйственных. В основном ярмарки были дачной тематики, где жители могли приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары», — рассказал курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Тематические ярмарки «Товары регионов России», «Сад, огород», «Товары для дома и дачи», «Праздник сластен» и многие другие пользовались огромной популярностью у жителей региона. Также, состоялись ярмарки посвященные Дню любви, семьи и верности, Дню молодежи и Дню дружбы.
Ознакомиться с адресами проведения ярмарок можно на сайте.
Читайте также:Усадьба Шахматово приглашает жителей Подмосковья пройти по экотропе в музее-заповеднике Менделеева и Блока.
Подмосковным фермерам продлили сроки подачи заявок на программы поддержки.
В России пройдёт акция «Культурная суббота. Игры народов России».