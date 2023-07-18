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В Подмосковье за неделю провели более 40 ярмарок

18 июля 2023, 18:10

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фермерские ярмарки прошли на территории 26 городских округов Московской области.
На ярмарках были представлены фермерские товары, такие как домашних хлеб, мясная и рыбная продукция, кондитерские изделия и многое другое. Посетители ярмарок смогли приобрести продукцию региональных сельхозпроизводителей, не содержащую искусственных добавок, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На прошедшей неделе в Подмосковье было организовано 42 ярмарки. Из низ 34 тематических и 8 - сельскохозяйственных. В основном ярмарки были дачной тематики, где жители могли приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары», — рассказал курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.


Тематические ярмарки «Товары регионов России», «Сад, огород», «Товары для дома и дачи», «Праздник сластен» и многие другие пользовались огромной популярностью у жителей региона. Также, состоялись ярмарки посвященные Дню любви, семьи и верности, Дню молодежи и Дню дружбы.

Ознакомиться с адресами проведения ярмарок можно на сайте.

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#Ярмарка
#фермер
#фермерская продукция
#Георгий Филимонов
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Дворцовый мост в Петербурге разведут в честь 130-летия Владимира Маяковского
18 июля 2023, 17:23

Фото: istockphoto / Anna_Pakutina

В среду, 19 июля, исполняется 130 лет со дня рождения поэта Владимира Маяковского.
В Санкт-Петербурге музыкальное сопровождение звукового шоу «Поющие мосты» в ночь с 21 на 22 июля и с 22 на 23 июля будет состоять из композиций творческого содружества русских композиторов «Могучая кучка». 
 
Над Невой жители и гости города смогут услышать «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова, Колокольный звон из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, увертюру на темы трех русских песен Милия Балакирева. Отметим, что организатором мероприятия является «Петербургский дневник». 

Отметим, что проект «Поющие мосты» проводится с помощью уникальной смарт-системы распределённия звука. Система входит в состав системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, при этом ее применяют для общественных и культурных городских концертов. 

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Акцию «Ночь в парке» в Чехове посетили более 9 тысяч человек. 
 
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#Петербург
#Маяковский
#мост
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Акцию «Ночь в парке» в Чехове посетили более 9 тысяч человек
18 июля 2023, 15:04

Фото: istockphoto / Osvaldo Maldonado

Чеховский городской парк культуры и отдыха посетили более 9 тысяч жителей и гостей города в рамках областной акции «Ночь в парке».
Областная акция «Ночь в парке»проходила в Подмосковье во второй раз. 

Для участников акции в Чеховском городском парке подготовили различные активности, мастер-классы, творческие площадки и многое другое.
«В прошлом году мы впервые провели эту акцию и получили массу положительных откликов от жителей. В этом году мы значительно расширили программу и локации, чтобы каждый смог найти для себя активности по своему вкусу и предпочтению», — написал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
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В этом году подмосковной Дубне исполняется 67 лет. Для жителей и гостей округа подготовлена обширная праздничная программа.
#Чехов
#Ночь в парке
#акция
#областная акция
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В Дубне отметят День города
18 июля 2023, 13:50

Фото: istockphoto / eugenesergeev

В этом году подмосковной Дубне исполняется 67 лет. Для жителей и гостей округа подготовлена обширная праздничная программа.
В программе мероприятия запланирована интерактивная программа для детей, праздничные мероприятия, розыгрыши, концерты, фестиваль экстремальных видов спорта, фестиваль фейерверков и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«У нас подготовлена большая интересная программа, будет и много сюрпризов. Приглашаю всех отпраздновать День города вместе с нами!», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.

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В подмосковной Дубне специалисты приступили к строительству второй очереди площадки скейт-парка площадью 680 кв. метров.

На территории Дубны специалисты подготовили траншеи для прокладки кабеля для установки новой системы освещения.
#Дубна
#День города
#67 лет
#Максим Тихомиров
#праздник
#фестиваль
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В лесу под Люберцами приступили к съёмкам фильма
17 июля 2023, 19:02

Фото: Комлесхоз МО

Натура в Томилинском лесничестве на берегу Большого Люберецкого карьера была выбрана для съёмок кино. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
К производству художественного фильма под рабочим названием «Юматов» приступила кинокомпания «АВК Продакшн» по заказу телеканала «РЕН ТВ». Соблюдение правил пожарной безопасности во время съёмок контролирует лесная охрана Подольского Мособллеса.
«Во время съёмок нарушений лесного законодательства мы не выявили. Пока нельзя раскрывать сюжетную линию будущего фильма и имена актёров, принимающих участие в проекте», – сказал старший участковый лесничий Подольского филиала Мособллеса Сергей Луценко.
Он пожелал всем участникам творческого процесса его успешного завершения и удачного проката. 

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#Комлесхоз МО
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#Люберцы
#искусство
#культура
#Московская область
#Подмосковье
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В Дмитрове открылась уникальная выставка
17 июля 2023, 15:15

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В музейно-выставочном комплексе Дмитровского музея-заповедника «Дмитровский кремль» состоялось открытие экспозиции эстампа великого испанского художника Франсиско Гойи «Сумерки и свет».
Выставка открылась благодаря сотрудничеству администрации Дмитровского городского округа, Государственного центрального музея современной истории России, Центра кинофестивалей и международных программ и компании «КиноФокус», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Посетители уникальной выставки смогут увидеть 80 листов из серий «Капричос» («Причуды») и 18 листов из серии «Диспаратес» («Глупости»).
«От имени главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного приветствую наших друзей, которые помогли организовать эту прекрасную выставку работ великого испанского художника. Нас связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество, и каждое новое совместное мероприятие – это яркое событие. А сотрудничество с Государственным центральным музеем современной истории России – новая ступень развития культурной жизни Дмитровского округа, — рассказала начальник управления культуры Дмитровского городского округа Ирина Костышина.
Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова выступила со словами благодарности и отметила, что будет еще не мало новых проектов, которые будут представлены в подмосковном Дмитрове. 

Президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова поделилась, что рада сотрудничеству и новый проект, представленный в Дмитрове уже находится на стадии разработки. 

Посетить выставку великого испанского художника Франсиско Гойи «Сумерки и свет» можно до 10 сентября текущего года.

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#Дмитров
#выставка
#уникальная выставка
#Дмитровский Кремль
#Илья Поночевный
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В России пройдёт акция «Культурная суббота. Игры народов России»
17 июля 2023, 11:10

Фото:istockphoto/alexei_tm

В рамках проекта Минкультуры и Минпросвещения России «Культура для школьников» с 24 по 30 июля состоится ежегодная акция «Культурная суббота. Игры народов России», которая направлена на популяризацию традиций народов России.
Ежегодную акцию «Культурная суббота» в нынешнем году посвятили традиционным детским играм, которые ярко выделяются в самобытной культуре каждого народа, являются частью повседневной жизни и обязательным элементом праздников.

С 24 по 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми российских регионов: Мордовии, Карелии, Карачаево-Черкесской Республики, ДНР, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей.
 
Чтобы принять участие в акции, нужно создать видеоролик с традиционными играми своего региона и опубликовать его на личной странице в социальной сети «ВКонтакте», поставив хештег #игрыкдш.
 
Работы оценит экспертная комиссия, куда войдут российские деятели в области народной культуры. Эксперты выберут 30 лучших роликов, которые разместят на портале «Культурадляшкольников.РФ».

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#школьники
#дети
#игры
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В Подмосковье пройдет литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ»
17 июля 2023, 10:09

Фото: istockphoto / FotoDuets

11 и 12 августа в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» пройдет третий литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ».
Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» пройдет в Подмосковье в третий раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Основной целью фестиваля выступает создание пространства для самовыражения молодых авторов, популяризация поэтического творчества.
«Третий по счету фестиваль «Проект: ПОЭТ» продолжит творческие исследования в области литературы и смежных видов искусств. Гостей ждут художественные чтения известных российских актеров и поэтов, выступления начинающих писателей и чтецов в рамках «открытого микрофона», музыкальная и театральная программы», — сказала Ирина Каклюгина.
В первый день фестиваля гости встретятся с народным артистом России Сергеем Безруковым, который представит спектакль «Хулиган. Исповедь» о судьбе русского поэта Сергея Есенина. Этот спектакль является исповедью великого поэта, в нем нет выдумки: все слова, произнесенные в спектакле, принадлежали самому Сергею Есенину.

На второй день фестиваля для гостей будут читать известные и авторские произведения молодые авторы и популярные чтецы и приглашенные гости. 

Также, на фестивале выступят: народный артист России Сергей Маковецкий и заслуженная артистка России Екатерина Гусева с группой «Пятеро» и другие. 

Билет на фестиваль можно купить на сайте или в кассе музея им. Ф.И. Тютчева. 

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#Литературный фестиваль
#Подмосковье
#фестиваль
#Усадьба Мураново
#Тютчев
#поэт
#творчество
#Ирина Каклюгина
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В музее-заповеднике имени Тютчева продолжается традиционный фестиваль «Сенокос в Муранове»
16 июля 2023, 09:49

Фото: Радио 1

В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» 15–16 июля проходит традиционный фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для посетителей усадьбы в эти дни подготовили яркую и насыщенную программу. Гости смогут принять участие в народных играх и забавах, покататься на лошадях, погулять по большому приусадебному парку. Пройдут в усадьбе и мастер-классы – жители Подмосковья смогут научиться лепке из глины, шитью игрушек, живописи и многому другому.


 
«Это самая честная усадьба Подмосковья и самая главная культурная точка Пушкинского городского округа. В далеком 2000 году коллеги создали данный фестиваль, который основан на народной традиции косьбы, заготовки еды для скота, чтобы семьи смогли просуществовать до следующего сезона. Сенокос – это дело народное, дело всех, все деревни собирались, шли в поле, заготовки делали, это большое дружное событие, которое становилось местом единения всего народа. На этом фоне мы подхватили эту традицию, и сейчас уже 22 раз проводим этот фестиваль», - поделился директор музея-заповедника усадьбы «Мураново» Александр Богатырев.



В рамках фестиваля также состоится концерт, на котором выступят лучшие фольклорные и инструментальные коллективы Подмосковья. Будет работать большая ярмарка, где гости могут приобрести товары ручной работы, предметы народных промыслов, книги и многое другое.


 
«Это традиционный праздник, ежегодно ключевыми событиями являются фольклорные выступления коллективов, ярмарочная торговля, анимационная программа, и сам покос травы. Ежегодно мы договариваемся с ведущими коллективами Москвы и Подмосковья, с ремесленниками, с мастерами, которые работают в различных техниках. В этом году из новшеств, у нас проходит книжная ярмарка. Подготовкой мы начинаем заниматься заранее, еще в конце прошлого года спланировали это мероприятие, а все договоренности проходили за полтора месяца до события», - отметила организатор фестиваля Анна Стратанович. 



Кроме того, гости смогут побывать на экскурсиях по экспозиции музея-заповедника, принять участие в квесте «Тютчев 220», посетить выставку «Тютчев и Аксаков: в чем сила России?» и даже научиться играть в крокет.  Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#Мураново
#сенокос
#фестиваль
#Минкульт
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Фёдор Краско сообщил об отсутствии изменений в состоянии отца — народного артиста Ивана Краско
15 июля 2023, 01:39

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Изменений в состоянии народного артиста России Ивана Краско, который был экстренно госпитализирован и прооперирован в Санкт-Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта, пока нет. Как сообщил ТАСС сын 92-летнего актёра Фёдор Краско, его отец периодически приходит в сознание.
По словам Фёдора Краско, ему пока не удалось связаться с отцом напрямую, так как тот по-прежнему находится в реанимации. «Пока он не переведен в палату, мне вообще не дают с ним никак связаться. Ему потом только телефон отдадут», — объяснил он журналистам.

Артиста Ивана Краско, известного зрителю по таким проектам, как «Тарас Бульба», «Мастер и Маргарита», «Улицы разбитых фонарей» и другим, госпитализировали вчера в медицинский центр имени Алмазова с инсультом. Актёр не чувствует всю левую часть тела и лица.

Помимо этого, у 92-летнего артиста артериальная гипертензия и нарушение кровообращения в мозге. Эти недуги осложняют состояние актёра. Как уточняет Telegram-канал Mash, у Краско это уже четвёртый инсульт. По сведениям РБК, в 2021 году народный артист России переболел коронавирусной инфекцией, а после проходил реабилитацию из-за отслоения сетчатки глаза. В июле 2022 года его снова госпитализировали из-за проблем с сердцем и жидкости в легких.

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#Иван Краско
#Фёдор Краско
#артисты
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