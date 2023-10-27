В Подмосковье заслуженный артист России провел мастер-класс для детей

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Проект существует уже семь лет. За это время проведено большое количество мастер-классов по всей Московской области.
Стоит отметить, что многие участники мастер-классов смогли поступить в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, а также Российскую академию музыки имени Гнесиных.
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