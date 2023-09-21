В подмосковных парках пройдёт праздник «Поющие под дождем»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В рамках мероприятия продготовлены концертные программы, украшенные аллеи яркими подвесными зонтами, массовый флешмоб с зонтами и демонстрация авторских зонтиков, также гости смогут сделать аквагрим, провести осеннюю фотосессию с профессионалом или самостоятельно сделать снимки в фотозоне «Краски осени».
Все желающие смогут принять участие в конкурсе фантазийных зонтов «Осенний джаз» и посетить мастер-классы. Также пройдут ярмарки, творческие мастерские и многое другое.
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