В подмосковных парках проведут интересное мероприятие «Живописный парк»

В субботу, 16 сентября, в парках Московской области пройдёт мероприятие «Живописный парк».





Все желающие смогут принять участие в пленэрах, мастер-классах, ярмарках, посетить концерты, фотозоны и другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всех посетителей парков будут ждать площадки для покупки экологических товаров для декора и дома, ЭКО-акции, тематические площадки миниатюрных садов и арт-инсталляции «Сад ветра», ярмарки ремесленников «ЭкоДом» и многое другое.

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