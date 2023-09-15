В подмосковных парках проведут интересное мероприятие «Живописный парк»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Все желающие смогут принять участие в пленэрах, мастер-классах, ярмарках, посетить концерты, фотозоны и другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Всех посетителей парков будут ждать площадки для покупки экологических товаров для декора и дома, ЭКО-акции, тематические площадки миниатюрных садов и арт-инсталляции «Сад ветра», ярмарки ремесленников «ЭкоДом» и многое другое.
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