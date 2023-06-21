В подмосковных «Горках Ленинских» откроется выставка «Пальмы и розы Зинаиды Морозовой»

Фото: музей-заповедник «Горки Ленинские»
Выставка расскажет о камерном женском мире Серебряного века последних предреволюционных десятилетий
24 июня в музее-заповеднике «Горки Ленинские» откроется выставка «Пальмы и розы Зинаиды Морозовой», сообщает корреспондент «Радио 1». Зинаида Григорьевна была женой мецената Саввы Морозова и владела усадьбой «Горки» до революции. Новый выставочный проект расскажет о жизни и вкусах обитательниц усадьбы, и особенно о их любви к растениям – через живопись, предметы одежды, посуду и текстиль.
Каждому представителю семьи Морозовых будет посвящен свой тематический раздел: Савва Морозов владел мануфактурами, выпускавшими ткани с флористическими мотивами, Зинаида Морозова выращивала в оранжереях своего поместья и продавала натуральные цветы, а ее дочь Мария обожала их рисовать и лепить.
Мария Саввична Морозова «Пионы», музей-заповедник «Горки Ленинские»
Куратор выставки, искусствовед Софья Багдасарова рассказала, что решила представить экспозицию как историческое и художественное путешествие во времени.
Для выставки удалось собрать около 400 экспонатов из нескольких музеев и частных коллекций. Это, например, крупное полотно Константина Юона из Ярославского художественного музея, пейзаж Станислава Жуковского и другие картины из Музея русского импрессионизма.
Константин Юон «Оранжерея», Ярославский художественный музей
К открытию выставки на парадном дворе усадьбы будет разбит розарий с историческими сортами любимых цветов Зинаиды Морозовой. Также в рамках проекта состоятся концерты камерной музыки «Летние пьесы». К открытию выставки приурочен фестиваль камерной классической музыки «Летние пьесы» с участием заслуженной артистки России, известной скрипачки Елены Ревич. Фестиваль пройдет в усадьбе 23 и 24 июня. Одна из тематических линий программы – «музыкальная флористика»: цветочные темы в произведениях классической музыки.
«Легкий и атмосферный фестиваль «Летние пьесы» по нашей задумке должен стать ежегодным летним музыкальным событием музея-заповедника «Горки Ленинские». В дальнейшем он будет прирастать разными жанрами – например, поэзией и театром. В этом же году – как стартовую – нам хотелось сделать красивую программу, перекликающуюся по темам и с нашей выставкой, прекрасной природой и архитектурой усадьбы Горки, – добавила Алиса Бирюкова.
«Радио 1» – информационный партнёр выставочного проекта.
Ранее мы сообщали, что в Солнечногорске 24 июня пройдёт фестиваль акустической и живой музыки «Лампа».
Каждому представителю семьи Морозовых будет посвящен свой тематический раздел: Савва Морозов владел мануфактурами, выпускавшими ткани с флористическими мотивами, Зинаида Морозова выращивала в оранжереях своего поместья и продавала натуральные цветы, а ее дочь Мария обожала их рисовать и лепить.
«Для нашего музея эта выставка – первый большой рассказ о Зинаиде Морозовой – женщине неординарной, талантливой, яркой. Она сыграла значительную роль в истории усадьбы, во многом сделав ее такой, как мы видим сегодня. Она всю жизнь стремилась окружать себя цветами и в своих оранжереях создавала прекрасный мир, родственный флореальным темам эпохи модерна. Именно этому увлечению хозяйки усадьбы и посвятили мы нашу выставку», – рассказала директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бирюкова.
Куратор выставки, искусствовед Софья Багдасарова рассказала, что решила представить экспозицию как историческое и художественное путешествие во времени.
«Это очень важный проект для музея, потому что на протяжении десятилетний он был ассоциирован с личностью Ленина, который жил там последние годы жизни. Личность Зинаиды Морозовой, представительницы знаменитого клана купцов, коллекционеров, она не менее важна для этой усадьбы, потому что это был её дом прежде, чем его реквизировали во время революции. В этой выставке, сосредоточенной вокруг личности Зинаиды Морозовой и её старшей дочери Марии, художницы, мы показываем утраченный женский мир Серебряного века, полный вееров, кружев, платьев, роскошного фарфора, мебели, украшенной изображением роз. Это такое путешествие во времени, показывающее последние предреволюционные десятилетия», рассказала собеседница «Радио 1».Тема цветов – основной лейтмотив экспозиции. Гости усадьбы смогут проследить, в какие орнаменты преображались изображения цветов в разные эпохи.
«Например, в Викторианскую эру мы видим достаточно много ботанических цветочков, а в эпоху модерна эти цветы превращаются в гипнотизирующие орнаменты змееподобные», – добавила Софья Багдасарова.
Для выставки удалось собрать около 400 экспонатов из нескольких музеев и частных коллекций. Это, например, крупное полотно Константина Юона из Ярославского художественного музея, пейзаж Станислава Жуковского и другие картины из Музея русского импрессионизма.
Константин Юон «Оранжерея», Ярославский художественный музей
«Есть замечательные майолики работы Михаила Врубеля и любопытные графические эскизы к ним. Благодаря этому мы представляем, как шла работа художника, как цветы под карандашом Врубеля превращались в орнаменты», – поведала куратор выставки.Константин Коровин «Розы на фоне моря», Ярославский художественный музей
К открытию выставки на парадном дворе усадьбы будет разбит розарий с историческими сортами любимых цветов Зинаиды Морозовой. Также в рамках проекта состоятся концерты камерной музыки «Летние пьесы». К открытию выставки приурочен фестиваль камерной классической музыки «Летние пьесы» с участием заслуженной артистки России, известной скрипачки Елены Ревич. Фестиваль пройдет в усадьбе 23 и 24 июня. Одна из тематических линий программы – «музыкальная флористика»: цветочные темы в произведениях классической музыки.
«Легкий и атмосферный фестиваль «Летние пьесы» по нашей задумке должен стать ежегодным летним музыкальным событием музея-заповедника «Горки Ленинские». В дальнейшем он будет прирастать разными жанрами – например, поэзией и театром. В этом же году – как стартовую – нам хотелось сделать красивую программу, перекликающуюся по темам и с нашей выставкой, прекрасной природой и архитектурой усадьбы Горки, – добавила Алиса Бирюкова.
«Радио 1» – информационный партнёр выставочного проекта.
Ранее мы сообщали, что в Солнечногорске 24 июня пройдёт фестиваль акустической и живой музыки «Лампа».
Аэлита Украинская