В Подольске проходит интересная выставка о педагогах

В Подольском краеведческом музее проходит фондовая выставка «С чего всё начиналось. Педагоги прошлых лет».

В рамках экспозиции выставки «С чего всё начиналось. Педагоги прошлых лет» представлены фотографии учителей и учащихся подольских школ, представителей пионерской организации, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Также, на выставке можно увидеть фотографии детских садов, награды подольских педагогов, школьные принадлежности прошедших эпох и праздничный вариант школьной формы.





Выставка уже стартовала и продлится до 18 сентября этого года. Узнать о выставке подробное можно на официальном сайте музея.

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