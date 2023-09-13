В Подольске пройдёт концерт музыкальной группы «НАШИ»

Посетители экспозиции смогут увидеть автомобильные эмблемы, шильдики и маскоты от авто отечественного и зарубежного производства за период с 1936 года по настоящее время. Также на выставке демонстрируются модели культового советского автопрома «ЗИС-110» и автомобиля М20 «Победа» в масштабе 1:8, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Владельцем коллекции, которая представлена на экспозиции является Александр Князев.

Выставка продлится до 1 октября текущего года.

Подробности выставки можно узнать по ссылке.

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