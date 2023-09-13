В Подольске пройдёт концерт музыкальной группы «НАШИ»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Подольск
В рамках тура «Своих не бросаем» группа выступит в 24 городах страны. Тур проводится для подчеркивания важности ежедневного подвига военнослужащих, отдающих свой долг в зоне специальной военной операции, а также подчеркнуть роль России в защите прав и интересов соотечественников на Донбассе и на освобожденных территориях.
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