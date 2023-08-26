В Подольске прошел музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

В субботу, 26 августа, в подмосковных библиотеках пройдёт День открытых дверей.

День открытых дверей будет проходить в творческой атмосфере, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Жители и гости Подмосковья смогут осуществить запись в кружки и объединения, ознакомиться с книжными новинками, посетить мастер-классы, концерты, литературные встречи, принять участие в квестах, викторинах, турнирах по шахматам и настольными играм.





Кроме того, для посетителей проведут показы фильмов и мультфильмов о космосе, проведут чтения произведений писателей-фантастов, а также все желающие смогут изготовить модели космических кораблей.

Читайте также:

Областной проект «Театр кукол в парке» приглашает на заключительные спектакли.

Вход в Музей Победы станет бесплатным для школьников и студентов 27 августа.