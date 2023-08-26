В Подольске прошел музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

Фото: Дмитрий Белицкий
Перед зрителями выступило трио «Собор». Репертуар луганского коллектива включает русские народные песни и произведения собственного сочинения. Участники «Собора» рассказали корреспонденту «Радио 1» о своей музыке и впечатлениях после выступления.
«Подольск — это третий город, в котором мы выступаем в рамках фестиваля. Теплая публика, искренние улыбки, горящие глаза. Люди танцуют под зонтиками и отдыхают, несмотря на дождь. Это очень зарядило нас. Подольск стал для нас одним из самых ярких городов. Все сейчас переживают нелегкое время. Мы как никто другой знаем, что такое война, живем с этим уже 8 лет. Мы провожаем своих близких и родных воевать за нашу родину. Это не может не вдохновлять, наши песни идут от чистого сердца. Это наш долг. Для нас важно чтобы они чувствовали, что мы их поддержим, что мы с ними. Надеемся, что эти песни откликнутся в их сердцах», — поделились участники группы.
Помимо этого, перед гостями выступил рэп-исполнитель Рич. Музыкант Ричард Семашков представил обновлённые версии уже известных песен «Береги себя», «Солдатский сон». В беседе с корреспондентом «Радио 1» Рич рассказал о своих эмоциях, полученных после концерта.
«Мне очень нравится Подольск. Я заезжал сюда в гости к своему сослуживцу. Сегодняшний концерт показал, что все очень внимательно слушали и поддерживали, очень преданная публика. Сейчас тяжелые времена, поэтому песни тоже бывают тяжелыми. Люди не теряют бодрость духа и это главное. Я езжу на Донбасс с 2014 года. Публика всегда доброжелательна. Много песен я посвятил местным ребятам. Я вою на культурном фронте, а они на настоящем. Мы друг друга любим и слышим», — рассказал музыкант.
Полуфиналистка проекта «Танцуют все» и участница шоу «Новые танцы» на ТНТ Ева Уварова тоже встретилась с жителями Подольска. Неповторимый стиль и энергия на сцене сделали спортсменку одной из известнейших танцовщиц России.
На фестивальной площадке также установили интерактивную кабину Народного фронта, где каждый смог записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих.
Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России.
Подробнее о программе можно узнать на сайте фестиваля.
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