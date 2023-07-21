В пришкольном лагере «Сказочный» прошел финал танцевального конкурса

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Участников батла оценивало жюри: начальник лагеря «Сказочный» Елена Терентьева, студент Московского губернского колледжа искусств Евгений Очиров, студентка Московского государственного института культуры Яна Гордеева и артист Московского областного театра балета «Русский балет» Кирилл Петров.
«Это конкурс, который проходит в 3 этапа, один из которых заочный и два проходят сегодня в нашем зале. В нем не было никаких ограничений, каждый танец — это полет души наших участников», — рассказала культурный организатор Елизавета Конюхова.Члены жюри посчитали самыми оригинальными, музыкальными и танцующими учеников 2 отряда и присвоили им звание победителей.
«Придумывали танец все вместе, немного помогали вожатые. На выступлении думала, как бы не ошибиться и улыбаться, и я рада, что мы выступили и у нас всё получилось», — поделилась своими впечатлениями участница из победившего отряда Вероника Соколова.На сцене лагеря показала свое выступление ребятам представительница хореографического училища Элеонора Огурцова.
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